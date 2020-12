Ronnenberg

Bei der Festnahme eines 16-Jährigen ist am Sonnabend in Ronnenberg ein Polizist an der Hand verletzt worden. Der Beamte kontrollierte den Jugendlichen, weil dieser offenbar Feuerwerkskörper abgebrannt hatte. Der Polizist ist bis auf Weiteres dienstunfähig.

Anwohner der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg hatten die Polizei am Sonnabend gegen 20.30 Uhr, darauf aufmerksam gemacht, dass im Bereich der Schule Feuerwerkskörper abebrannt würden. Die Polizeibeamten trafen an der Schule zwei Jugendliche an, von denen einer versuchte zu flüchten. Die Beamten holten den 16-Jährige jedoch ein. Darauf hin leistete er bei der vorläufigen Festnahme Widerstand, wobei es zu der Verletzung des Polizisten kam.

Anzeige

Die Polizisten fanden dem Jugendlichen insgesamt 40 illegale Böller, die sie beschlagnahmten. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Anschluss wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben.

Von Uwe Kranz