Polizeichef Christoph Badenhop wechselt nach Langenhagen

Ronnenberg

Es waren nur fünf Jahre, die Christoph Badenhop in Ronnenberg als Leiter des Polizeikommissariats tätig war. Aber diese gehörten zu den besten seines Berufslebens, resümiert der Leiter der Dienststelle an der Hamelner Straße während seiner Verabschiedung. Er sei dankbar für die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. Gemeinsam habe man es geschafft, gute Arbeit zu leisten und „etwas großartiges“ aufzubauen. Badenhop macht das vor allem an einem fest: „Alle, die hier tätig sind, kommen gern zur Arbeit.“

Für den 56-Jährigen heißt es nun jedoch relativ überraschend Abschied nehmen. Der Ronnenberger Polizeichef übernimmt die Leitung des Kommissariats Langenhagen, als Nachfolger von Andreas Alder, der wiederum nach Hannover wechselt. Badenhop freue sich auf die bevorstehende Herausforderung. Dennoch betont er immer wieder, dass die Stelle, die er immerhin ein halbes Jahrzehnt innehatte, ihm fehlen werde. „Ich habe heute im Radio ein Lied von Udo Jürgens gehört. ,Ich würd’ es wieder tun’“, erzählt er lächelnd. Viele Worte habe er nicht vorbereitet, er sei eh schon so aufgeregt gewesen.

Anzeige

Badenhop habe sich in Gänze für die Sache eingesetzt

Unnötig, finden seine Vor- und Nachredner, die Badenhop nichts als Dankbarkeit entgegenbringen. So etwa Ulrich Knappe, Leiter der Polizeiinspektion Garbsen, zu der das Kommissariat in Ronnenberg gehört. Zum Glück sei das kein Abschied für immer und man werde sich bestimmt weiterhin über den Weg laufen, betont dieser. „Du hast dich immer in Gänze für die Sache eingesetzt und aus Ronnenberg sowas wie eine Vorzeigedienststelle gemacht“, richtet Knappe seine Worte an Badenhop. „Ich kann dich nur beglückwünschen. Auch wenn das jetzt doch alles ganz schon schnell ging.“

Weitere NP+ Artikel

Zu den Rednern zählt auch Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sie betont die stets gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ronnenberg und der Polizei. Ob Flüchtlingskrise oder Corona-Pandemie: Man habe sich immer aufeinander verlassen können und auch mal bei einer Tasse Kaffee ohne bürokratischen Aufwand Dinge auf den Tisch gebracht. „Aber Ihre Reise geht nun weiter“, sagt Harms. „Ich hoffe, Sie behalten Ronnenberg in guter Erinnerung.“

Kommissarische Leitung übernimmt Oliver Müller

Daran bestehe kaum ein Zweifel. Seien es doch nicht nur entfernte berufliche Kontakte, sondern auch jahrelange freundschaftliche Beziehungen, die Badenhops Zeit in Ronnenberg maßgeblich beeinflusst haben. Dazu zähle unter anderem die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Oliver Müller, der nun zunächst stellvertretend die Leitung des Kommissariats übernimmt.

Auch dieser zeigt sich dankbar – sowohl für seine neue Position, als auch für die Bedingungen, unter denen er diese angehe: „Du hast hier ein hervorragendes Betriebsklima geschaffen“, richtet er seine Worte an Badenhop. Der Schlüssel dafür sei insbesondere die gute Kommunikation gewesen. „Es war dir stets wichtig, immer miteinander zu sprechen.“ Und das werde sich auch ob des beruflichen Wechsels nicht ändern, sind sich alle einig. Der Kontakt bleibe bestehen.

Wechsel nach fünf Jahren als Polizeichef in Ronnenberg

Badenhop ist Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Hannover. Er trat im Oktober 1983 in den Polizeidienst ein. Im Anschluss an seine Ausbildung versah der 56-Jährige mehrere Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei sowie den Verkehrspolizeistaffeln Salzgitter und Göttingen. Nach seinem Aufstieg 1992 zum Polizeikommissar und einem sogenannten Aufstiegsstudium in den höheren Dienst führte ihn sein Weg nach Burgdorf, zur Inspektion Mitte und Ost.

Für zwei Jahre versah er ab 2014 Dienst beim Staatsschutz. Von 2015 an zeichnete er als Kommissariatsleiter in Ronnenberg für gut 60 Beamte Verantwortung. Und nun sind es 30 Polizisten mehr, die in Langenhagen auf sein Kommando hören.

Leiterin der zentralen Dienststelle geht in den Ruhestand Nach 34 Jahren bei der Polizei verabschiedet sich Gudrun Purtz in den Ruhestand. In ihrer beruflichen Laufbahn war sie bei verschiedenen Dienststellen tätig, bis sie 2006 die Leitung der zentralen Dienstelle in Ronnenberg übernahm und damit ihre letzte und liebste Station antrat, berichtet sie. „ Gudrun Purtz war mein Gedächtnis, mein grüner Daumen und meine Beraterin“, sagt Polizeichef Christoph Badenhop zum Abschied. In Zukunft werde Purtz sich auf Haus, Garten, Enkelkinder und das Reisen konzentrieren. „Langweilen werde ich mich nicht.“ js

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger