Ronnenberg

Bei Einwohnern in mehreren Ortsteilen von Ronnenberg hat sich eine angebliche Polizeibeamtin am Telefon gemeldet und Auskunft verlangt. Laut Zeugen handelt es sich in den meisten Fällen um eine Anruferin. Sie gab sich als Polizistin aus und erklärte, dass der Name des Angerufenen auf einem Zettel von soeben festgenommenen Tätern stehe. Anschließend fragte die Anruferin nach Wertgegenständen und Bargeld. Sie blieb mit ihrer Masche allerdings erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde niemand geschädigt.

Die Polizei weist daraufhin, dass sie solche Auskünfte nie am Telefon erfragt. Angerufene werden deshalb gebeten, sich in solchen Fällen die Telefonnummer und den Gesprächsinhalt zu notieren, keinerlei persönliche Angaben gegenüber dem Anrufer zu machen und im Anschluss an das Telefonat die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu verständigen.

Von Dirk Wirausky