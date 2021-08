Empelde

Die Polizei hofft auf Hinweise, die zu einem Unfallverursacher führen, der zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, an der Stöttebrügger Straße in Empelde ein Fahrzeug gerammt hat. Anschließend hat sich der Unfallverursacher unerkannt vom Ort des Geschehens entfernt.

Der beschädigte Pkw, ein schwarzer BMW, war im besagten Zeitraum auf einem Parkstreifen an der Stöttebrügger Straße abgestellt. Der noch unbekannte Unfallverursacher versuchte nach Auffassung der Polizei in eine Parklücke vor dem BMW ein- oder auszuparken. Dabei wurde der das schwarze Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Die Beamten entdeckten bläulichen Lackabrieb an der beschädigten Stelle. Sie vermuten als verursachendes Fahrzeug einen blauen Pkw, der jetzt eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite aufweist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Von Uwe Kranz