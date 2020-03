Ronnenberg

Die Polizei ermittelt in Ronnenberg wegen einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr einen Nissan beschädigt, der auf dem Parkplatz des Nettomarkts an der Normannischen Straße stand, an der hinteren, linken Tür beschädigt. Die Polizei vermutet, dass sich der Unfall beim Ein- oder Ausparken ereignet hat. Der Unfallverursacher hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Euro. Mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170, zu melden.

Von Lisa Malecha