Ronnenberg

Einen nicht unerheblichen Schaden an einem Opel hat am frühen Donnerstagabend ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinterlassen. Der Wagen war in der Zeit zwischen 17.30 und 18 Uhr auf Höhe der Benther Straße 1 vor einer Physiotherapiepraxis geparkt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf etwa 1250 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden.

Von Sarah Istrefaj