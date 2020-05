Falscher Handwerker: Polizei fasst Trickbetrüger

Ronnenberg

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover hat eine Bande von falschen Wasserwerkern überführt, gegen die auch wegen Taten in Ronnenberg ermittelt wurde. Bereits seit Mitte März 2020 waren die Beamten den drei Verdächtigen auf der Spur, die am Dienstag in Völksen festgenommen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stehen die Männer im Alter von 29 bis 44 Jahren aus dem Landkreis Celle im Verdacht, sich bei Fällen in Ronnenberg, Hemmingen, Pattensen, Bad Salzdetfurth, Giesen, Isernhagen, Garbsen, Hamburg und Springe als vermeintliche Mitarbeiter der Wasserwerke Zutritt zu Wohnhäusern verschafft zu haben. Dort sollen sie Geld und Schmuck erbeutet haben.

Anzeige

Verdächtige gaukeln Opfer Rohrbruch vor

Ihren Opfern gaukelten sie vor, dass es einen Rohrbruch geben würde. Die Verdächtigen kündigten ihren Besuch vorher telefonisch an und gelangten so ungehindert in die Wohnungen und Häuser der Betroffenen. Während ein Täter den jeweiligen Geschädigten abgelenkte, gelangte mindestens ein Komplize unbemerkt ins Gebäude und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen.

Weitere NP+ Artikel

Vor ihrer Festnahme am Dienstag erbeuteten die Täter in einem Reihenhaus in Völksen mithilfe ihres Tricks Geld und eine Münzsammlung. Nach der Tat wurden die drei Täter auf der Bundesstraße 217 in Fahrtrichtung Hannover in einem angemieteten Ford festgenommen. Neben diversen Beweismitteln wurde auch das Diebesgut sichergestellt. Die Festgenommenen wurden am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Hannover vorgeführt, welcher aufgrund der festgestellten Wiederholungs- sowie der Fluchtgefahr Untersuchungshaft anordnete.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz