Ronnenberg

In Ronnenberg ist ein E-Scooter-Fahrer erwischt worden, der betrunken gefahren ist. Der Ronnenberger war einer Polizeistreife am Sonntag gegen 1.20 Uhr im Bereich Ihmer Tor aufgefallen. Die Beamten hielten ihn an – und bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte.

Gleiche Promillegrenze wie bei Autofahrern

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen den Ronnenberger wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Auf dem E-Scooter gilt dieselbe 0,5-Promille-Grenze wie für Autofahrer.

Laut Bußgeldkatalog müssen Fahrer ab einem Atemalkoholwert von 0,5 Promille mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Von Jennifer Krebs