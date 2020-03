Ihme-Roloven

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend zwei Täter festgenommen, die in Ihme-Roloven einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten. Die Beamten wurden von einem Zeugen in die Hannoversche Straße gerufen. Der Besatzung eines Streifenwagens fiel daraufhin in Tatortnähe ein verdächtiges Auto auf. Zwar versuchte der Fahrer des Autos zu fliehen, das Fahrzeug konnte aber nach kurzer Flucht gestoppt werden.

Fahrer steht unter dem Einfluss von Betäbungsmitteln

In dem Pkw befanden sich außer zwei männlichen Personen auch zur Tat passendes Aufbruchwerkzeug und Zigaretten. Zudem stellte sich heraus, dass der benutzte Pkw nicht versichert war. Der Fahrzeugführer stand darüberhinaus auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten leiteten daraufhin die entsprechenden Strafverfahren ein.

Die beiden Festgenommenen wurden aufgrund eines richterlichen Beschlusses nach erfolgter Zahlung einer Sicherheitsleistung später aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Von Uwe Kranz