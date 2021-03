Benthe

Zu Zeiten großer Haushaltsdefizite der Stadt Ronnenberg wollen die Ortsratsmitglieder im Stadtteil Benthe „ein Zeichen setzen“. Unter dem Motto „Auch kleine Beträge summieren sich zu einem großen“ verzichten die Politiker in dem Bergdorf für die restlichen Monate der Wahlperiode auf ihre Aufwandsentschädigungen. Außerdem nimmt das Gremium seine jährlichen Ortsratsmittel nicht in Anspruch und verschiebt Sanierungsarbeiten an Gehwegen im Ort auf die kommenden Jahre.

Angesichts des Finanzloches von rund 5,2 Millionen Euro im Haushalt der Stadt Barsinghausen sind die Einsparbeschlüsse des Ortsrates Benthe eher bescheiden. Allerdings hinterfragten die Mitglieder des Gremiums auch deutlich größere Investitionen der Stadt in ihrem Stadtteil für die kommenden Jahre, wie etwa 1,5 Millionen Euro für den Umbau der Grundschule und 3,4 Millionen Euro für den Bau einer neuen Kita. Diese wurden allerdings von Kämmerer Frank Schulz als alternativlos beschrieben – auch wenn das Thema eines dauerhaften Erhaltes der kleinen, einzügigen Grundschule im Ort „noch nie zu Ende diskutiert“ worden sei.

Keine Möglichkeit für größere Einsparungen im Ort

So bleibt es für die Benther Ortsratmitglieder bei der Symbolik. Gerald Müller (CDU) brachte den Verzicht auf jeweils 50 Prozent der Entschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Lokalpolitiker und der 1275 Euro, die der Ortsrat jedes Jahr zur Finanzierung kleinerer Projekte im Ort von der Stadt erhält, ins Gespräch. Ortsratsmitglieder, die nicht dem Stadtrat angehören, erhalten laut Auskunft der Verwaltung monatlich 59 Euro. Beratende Mitglieder des Ortsrates und solche, die in Doppelfunktion auch dem Rat der Stadt angehören beziehen 13 Euro Sitzungsgeld. In der Diskussion wurde schnell klar, dass sich die anderen Mitglieder des Gremiums auch einen kompletten Verzicht vorstellen konnten, was dann auch nach kurzer Prüfung, ob die aktuellen Mittel noch für die laufenden Projekte ausreichen werden, einstimmig beschlossen wurde. Maßnahmen wie die Überarbeitung der Internetseite des Ortes oder die Rückkehr des Lebendigen Adventskalenders sind damit nicht gefährdet.

Nicht ganz so sicher schienen die Politiker in der Entscheidung über die Gehwegsanierungen an der Sieben-Trappen-Straße (2021/215.000 Euro) und der Straße Am Hammfeld (2022/45.000 Euro). Diese stünden nicht ohne Grund im Straßensanierungsprogramm der Stadt, stellte Schulz fest. Er erläuterte nach dem Sparvorstoß von Henning Bitter (CDU), dass die Maßnahmen nach einer Verschiebung 2023 erst in eine Fortschreibung des Ausbauprogramms aufgenommen werden müssten. Im Haushalt werde die Verschiebung pro Jahr mit einem Zehntel des Investitionswertes wirksam. Die Ortsratsmitglieder hielten die Verschiebung der Sanierung für „ein gutes Zeichen, wenn die Verkehrssicherungspflicht nicht dagegen spricht“, wie es Holger Garbe (FDP) formulierte. Bei einer Enthaltung stimmte der Ortsrat für die Verschiebung.

Auch die weitere Liste der Haushaltsmaßnahmen für den Stadtteil erhielt die Zustimmung – auch wenn Schulz daran erinnerte, dass wohl nicht alle Punkte nach den weiteren Einsparungsberatungen im Finanz- und Verwaltungsausschuss sowie im Rat Bestand behalten würden.

Von Uwe Kranz