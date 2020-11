Empelde

Umweltverschmutzung oder Gewerbe? Eigentlich ist es Hans-Joachim Lutze egal, von welcher Seite man es betrachtet. Ihn stören die abgenutzten und teilweise stark beschädigten Wäschekörben aus Kunststoff grundsätzlich, die immer wieder in den Vorgärten der Nachbarschaft landen. In den Augen des Empelders ist das illegale Müllentsorgung.

Bei genauerem Hinsehen findet sich auf dem Boden der Körbe eine Anleitung für eine offenbar gewerbliche Sammlung von Altkleidern und anderen nicht mehr benötigten Haushaltsgegenständen. Dafür stellen die Eigentümer der Körbe diese leer vor den Türen der Häuser – also meist auf den Grundstücken – ab, um sie später – gefüllt oder nicht – wieder abzuholen.

Anzeige

Körbe wirbeln auf der Straße herum

Die Anwohner, die diese Praktiken nicht tolerieren wollen, ärgern sich noch mehr, wenn die Körbe bei windigem Wetter, wie es in den vergangenen Tagen vorherrschte, ein Eigenleben entwickeln und auf den Grundstücken umherwirbeln. „Die unansehnlich kaputten Körbe tragen nicht wirklich zur Verschönerung des Stadtbildes bei und fliegen irgendwann vagabundierend auf der Straße herum“, beschreibt Lutze seine Beobachtungen.

Einige seiner Nachbarn hätten die Sache nun in die Hand genommen und die Körbe schon kurz nach ihrer Verteilung am vergangenen Freitag leer zurück an den Straßenrand gestellt. Von den Sammelbehältern seien dann in der Nacht einige in ihre Einzelteile zerlegt worden. Wie das geschehen ist, sei unbekannt. Auch diese Entwicklung findet Lutze nicht schön. Aber es geht ihm um mehr: „Ich habe einfach etwas dagegen, wenn derart zerfledderte Plastikkörbe ungefragt tagelang in meinem Vorgarten landen.“

Dem Bauhof ist das Problem nicht bekannt

Dem Ronnenberger Bauhof sind die Plastikkörbe indes noch nicht negativ aufgefallen. Vermehrte Fälle, in denen die Mitarbeiter Überreste auf den Straßen entfernen mussten, waren Dirk Vetter, der bei der Verwaltung unter anderem für die Straßenreinigung zuständig ist, nicht bekannt.

Wie viele von den Körben zerstört werden, verloren gehen oder wie von Lutze beim Wertstoffhof abgegeben werden, war von den für die Sammelbehälter Verantwortlichen nicht zu erfahren. Trotz vielfacher Versuche war die auf dem Korbboden abgedruckte Handynummer nicht zu erreichen.

Von Uwe Kranz