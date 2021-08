Ronnenberg

Zwei Großprojekte im Nordosten der Kernstadt Ronnenberg kommen seit mehreren Jahren nicht recht voran. Zum einen plant die Stadt Ronnenberg gemeinsam mit der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) ein neues Gewerbegebiet, zum anderen will die Region Hannover die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) an der Bundesstraße 217 erweitern und modernisieren. Da sich beide Projekte teilweise auf die gleiche Fläche beziehen, bremsten sich die Planer offenbar in der Vergangenheit gegenseitig aus. Nun gab es laut Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms „gute Gespräche“ zwischen allen Beteiligten. „Ziel ist es, dass alle ihre Ziele erreichen“, sagt sie.

Stadt kauft Fläche für Kita in Eigenregie

„Das Gewerbegebiet Nordost ist noch nicht tot“, hatte die Bürgermeisterin im Frühjahr überraschend erklärt. Dem Vernehmen nach hatte es zwischen Stadt und HRG in der Zwischenzeit Diskussionen über wirtschaftliche Umsetzbarkeit und Umfang des neuen Gewerbegebietes gegeben. Wegen des damit verbundenen Verzugs – der damalige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler hatte 2019 den Beginn der Vermarktung für den Sommer 2020 in Aussicht gestellt – hat die Stadt vor einigen Wochen die Fläche für die neue Kita an der Empelder Straße aus den Gesamtplanungen herausgelöst und selbst gekauft, damit die Betreuungseinrichtung zeitnah gebaut werden kann.

Auch bei der Region Hannover wurde man zuletzt unruhig, was die schleppende Umsetzung des Gewerbegebietes angeht. Schließlich sollte sich auf dieser Fläche auch die FTZ an der B 217 vergrößern. Da es immer noch keinen sichtbaren Fortschritt beim Gewerbegebiet gegeben hatte, hieß es zuletzt vonseiten der Region, dass man sich als mögliche Alternative nach einem anderem Standort umsehen wolle.

Größe noch unklar

In Ronnenberg wartete die Verwaltung indes im Gegenzug auf Zahlen der Region. Wie viel Fläche des Gewerbegebietes für die Feuerwehrtechnische Zentrale verplant werden müsse, könnte schließlich über die Gesamtgröße der benötigten Fläche entscheiden – eine verfahrene Situation.

Während der Beratungen zur Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes im Ronnenberger Rat lösten sich nun die ersten Verspannungen der Lage. Rund 10.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche benötige die Region für den Neubau der FTZ, hieß es. Die Grünen-Fraktion im Rat beantragte umgehend eine entsprechende Erweiterung des Gewerbegebietes im integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vorzusehen, damit eine wirtschaftliche Vermarktung für die HRG möglich bleibe. Teil des Gewerbegebietes soll demnach auch eine Erschließungsstraße sein, die, nach Wünschen des Ronnenberger Rates, seitens der Region mitfinanziert und möglichst auch als Regionsstraße klassifiziert sein soll.

Die Stadt Ronnenberg hat nun ihre Wunschvorstellungen für die Umsetzung des Gewerbegebietes Nordost formuliert und an die Verhandlungspartner weitergeben, wie Harms berichtet. Diese müssen jetzt abwägen, ob sie sich mit diesen Vorstellungen arrangieren können – wenn man sich nicht einigen könne, müsse die Region die FTZ wohl woanders bauen, sagt die Bürgermeisterin.

