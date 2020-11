Linderte

Die Planung für die neue Kindertagesstätte in Linderte geht in die nächste Runde. Nach der öffentlichen Auslegung und einer Informationsveranstaltung sind die von Bürgern genannten Einwände abgewogen worden und sollen in einem Satzungsbeschluss zum geänderten Bebauungsplan münden. Die erste Hürde ist geschafft. Der Ortsrat Linderte hat einstimmig der Verwaltungsvorlage zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 104 „ Schwarzfeld“ zugestimmt.

Gebaut werden soll die Kita am Ortsrand auf der heutigen Fläche eines Spielplatzes im kommenden Jahr, die Eröffnung ist für 2022 geplant. In dem Gebäude sollen eine Kindergartengruppe mit 25 und eine Krippengruppe mit 15 Kindern Platz haben.

Verkehrsaufkommen soll beobachtet werden

Allerdings bittet der Ortsrat darum, die Aufbringung von Fahrbahnschwellen zur Verkehrsberuhigung entlang der Zu- und Abfahrtsstrecke an den Straßen Am Denkmal und Im Schwarzfeld nicht von vornherein einzuplanen. Nach der Eröffnung der neuen Kita solle zunächst der Verkehr beobachtet und ausgewertet werden – um dann gegebenenfalls nachträglich den Einbau der Schwellen zu veranlassen. „Wir lehnen dafür vorgesehene Querwellen auf der Fahrbahn ab, weil Anwohner einen Anstieg des Lärmpegels befürchten“, sagte Ortsbürgermeister Karsten Erbelding bei der jüngsten Ortsratssitzung. Falls es in dieser 30-Zone zu Rasereien kommen sollte, könne immer noch nachgerüstet werden.

Einbahnstraße nicht für Radfahrer

Zur Führung des Verkehrsflusses ist eine Einbahnstraßenregelung ab der Einmündung der Straße Am Denkmal Richtung Kindergarten und weiter Richtung der Straße Im Schwarzfeld bis zur Einmündung in das Baugebiet geplant. Der Ortsrat äußerte den Wunsch, dass neben dem landwirtschaftlichen Verkehr auch Radfahrer von der geplanten Einbahnstraßenregelung ausgeschlossen werden.

Den Plan der Verwaltung, Parkplätze in Längsaufstellung in Höhe des Regenrückhaltebeckens und in der Straße im Schwarzfeld in Höhe des Kita-Grundstückes einzurichten, stieß auf Zustimmung.

Das ist der weitere Ablauf

Mit der Abwägung und dem Satzungsbeschluss, der im Rat der Stadt Ronnenberg am 16. Dezember getroffen wird, folgt im Anschluss die Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 104, der dadurch rechtskräftig wird.

„Zuvor durchläuft der B-Plan am 30. November den Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (SÖWF) und am 2. Dezember noch den Verwaltungsausschuss“, teilt Timo Fleckenstein vom Team Räumliche Stadtentwicklung – Baurecht mit.

Über diese Themen hat der Ortsrat gesprochen Auch die Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit und dafür vorgesehene Maßnahmen im Ort standen auf der Tagesordnung beim Ortsrats Linderte. „Wir freuen uns, dass der Lindenbrink für das Innovationsprojekt Tempo 30 der Region Hannover angemeldet worden ist“, sagte Ortsbürgermeister Karsten Erbelding. Auf Erfolgskurs befindet sich auch das von engagierten Bürgern erstellte Konzept für den Radverkehr in Linderte. Davon seien einige Vorschläge bereits umgesetzt oder in Arbeit. So werde für die Holtenser Straße und die Poggenburg wechselweise ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgehängt. Hier bleibt es bei Tempo 50, da es sich um eine Landesstraße handelt. Für den Rest der Straßen gelte im Ort 30 Kilometer pro Stunde. Gesprochen wurde auch über die Radwege zu den umliegenden Ortschaften. So sollen die Feldwege Richtung Ihme-Roloven ausgebessert werden. Die Region Hannover plane zudem einen Radweg von Ihme-Roloven nach Hiddestorf. „Wir beantragen außerdem bei der Landesverkehrsbehörde an der Holtenser Straße für den Radweg an der Lüderser Straße eine Einfädelspur für Radfahrer“, teilte der Ortsbürgermeister mit.

