Empelde

Weitere Unterstützung für das Team des Sozialberatungszentrums der Stadt Ronnenberg an der Löwenberger Straße in Empelde: Sozialwissenschaftler und Arbeitsmarktberater Peter Grüneberg verstärkt das Team im Gebäude Nummer 24 in direkter Nachbarschaft zum Quartierstreff der KSG. Grüneberg wechselt nach fünf ereignisreichen Jahren aus dem Bereich Asyl und Integration in ein neues Aufgabengebiet.

Hilfe für Menschen in Problemlagen

Schwerpunkt des Sozialberatungszentrums ist es, als zentrale Anlaufstelle Menschen in allgemeinen sozialen Fragen sowie in Problemlagen und in Krisensituationen zu beraten. Dabei kooperieren die Mitarbeiter, soweit erforderlich, mit anderen Fachberatungsstellen und zeigen den Kunden den Weg durch die Behörden auf. Das Beratungszentrum arbeitet seit rund einem Jahr in dem Neubau an der Löwenberger Straße.

Grüneberg ist seit mehr als 22 Jahren für die Ronnenberger Stadtverwaltung tätig und bringt neben einer Menge Berufs- auch viel Lebenserfahrung für den neuen Job mit, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms feststellt. „Ich freue mich, meine fachlichen Kompetenzen einbringen und Menschen in Problemlagen unterstützen zu können“, sagt Grüneberg. Er wolle diese ermutigen, die vielfältigen Hilfsangebote, die von der Stadt Ronnenberg, aber auch von anderen Trägern angeboten werden, zu nutzen.

Erweiterung des Angebots geplant

Grüneberg, der zunächst die Vertretung von Isabell As übernimmt, hofft, das Portfolio des Sozialberatungszentrums erweitern zu können. „Hinzukommen soll baldmöglichst ein Angebot, das sich speziell an Langzeitarbeitslose richtet“, sagt er. Der jüngste Sozialbericht der Region Hannover weist im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit eine besondere soziale Problemlage für die Stadt Ronnenberg aus. Dem will das Beratungszentrum mit einem regelmäßigen offenen Gruppenangebot entgegentreten und Betroffenen Unterstützung bei der Entwicklung von Perspektiven in Richtung einer neuen Beschäftigung bieten.

Grüneberg will weiterhin Flüchtlingshelfer unterstützen

„Ich bin froh, dass die Angebote des Sozialberatungszentrums trotz der gegebenen Umstände weiter aufrechterhalten und sogar erweitert werden können“, sagt die Bürgermeisterin. Parallel dazu will Grüneberg auch den Kontakt zu den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern aufrechterhalten. Am Seegrasweg gebe es Projekte sowie gewachsene Kontakte und Beziehungen, die nicht so einfach aufgegeben werden könnten, erklärt er.

Im Sozialberatungszentrum sind zu erreichen: Julia-Carmen Teupe unter Telefon (0511) 4600258, Lisa-Marie Prinz, (0511) 4600257, und Peter Grüneberg, (0511) 4600261, sowie per Email an beratung@ronnenberg.de. Die Sprechzeiten sind montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr (Termine auch nach Vereinbarung).

Von Uwe Kranz