Ronnenberg

Die Lage für die städtischen Finanzen ist ernst. Für die kommenden Jahre hat die Haushaltsplanung im Zusammenhang mit dem Etatbeschluss für 2021 ein Minus von jährlich bis zu 6 Millionen Euro ergeben. Der Haushalt für das laufende Jahr konnte nur ausgeglichen gestaltet werden, weil rund 4,5 Millionen Euro Defizit den Kosten der Corona-Krise zugeordnet wurden. Derweil planen die Verantwortlichen für die städtischen Finanzen zweigleisig: Die Stadt will die Einnahmen mithilfe neu ausgewiesener Gewerbegebiete stärken und zudem nach Einsparmöglichkeiten bei den Ausgaben suchen.

Fraktionen wählen, welche Haushaltsposten unbesehen bleiben

Rein technisch läuft das Verfahren so ab: Die Verwaltung stellt den Fraktionen eine Liste mit 70 Produkten aus den vier Teilhaushalten zusammen. Dort sollen die Bereiche festgelegt werden, die vorrangig in den Haushaltssicherungsprozess einbezogen werden sollen, also die Bereiche, in denen die Politiker auf keinen Fall kürzen wollen.

Doch schon hier gehen die Meinungen weit auseinander. Die FDP will grundsätzlich alle Punkte im Haushalt kritisch betrachten. Auch Gerald Müller stellte für die CDU im Rat fest, man wolle sich zumindest die Option offen halten, überall zu sparen. Beide Parteien nahmen deshalb keine Auswahl unter den 70 von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsposten vor und setzten überall ihr Kreuz. Die eigentliche Auswahl einzelner Punkten lag damit faktisch bei den übrigen Parteien. Das führte dazu, dass nach Stimmabgabe aller Parteien die Produkte des Fachbereiches 2, Bildung und Soziales komplett außen vor bleiben. Denn damit ein Punkt ausgewählt werden konnte, war die Mehrheit von mindestens 17 Ratsmitgliedern erforderlich.

Von 70 Haushaltspunkten bleiben noch 23 übrig

Lediglich 23 Punkte umfasst die Liste noch, die nun auf ihr Einsparpotenzial näher unter die Lupe genommen werden sollen, darunter Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften genauso wie Personalwirtschaft und innere Dienste sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs, Grünpflege und Straßenbeleuchtung. Leicht deprimiert sagte Henning Bitter (CDU): „Ich glaube nicht daran, dass wir es schaffen, angemessen zu sparen.“

Auch Paul Krause (SPD) warf die Frage der „Sinnhaftigkeit des Unterfangens“ auf. Allerdings zweifelt er, weil Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) inzwischen für den Haushalt 2021 eine Haushaltssperre verhängt hat. „Betrachtet man die darin benannten Sparpotenziale und Einsparvolumina, dann darf man schon die Frage aufwerfen, weshalb wir seitens des Rates noch Produkte auswählen sollen“, sagt Krause.

Was die Verwaltung nach Krausemeinung mit dem Rasenmäherprinzip vollzieht, sollen die Fraktionen nun mit feiner Klinge erfüllen: Die verbliebenen 23 Haushaltspunkte mit Einsparpotenzial sollen bewertet und Einsparziele empfohlen werden. Außerdem sollen die Fraktionen festlegen, ob die Einsparziele auch auf Kosten beteiligter Stellen erreicht werden sollen. Dies beziehe sich allerdings nicht auf einen möglichen Stellenabbau in der Verwaltung, sagte Bürgermeisterin Harms. Vielmehr solle die Notwendigkeit geprüft werden, ob eine frei gewordene Stelle neu besetzt werden müsse und ob solche Spareffekte auch durch sinnvolle Umbesetzungen im Rathaus erreicht werden könnten.

Von Uwe Kranz