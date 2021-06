Ihme-Roloven

Im jahrelangen Streit über einen Standort für ein Neubaugebiet in Ihme-Roloven ist eine Vorentscheidung gefallen: In einer Sondersitzung des Ortsrates, zu der rund 35 Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen in die Mehrzweckhalle gekommen waren, sprach sich das Gremium am Dienstag nach einer Kampfabstimmung mit den Stimmen der CDU mehrheitlich für eine Fläche an der Hiddestorfer Straße aus. Dort sollen nun in den nächsten drei Jahren 40 Baugrundstücke entstehen. Doch die Fronten bleiben verhärtet: Die SPD-Vertreter beharren trotz der Abstimmungsniederlage auf einer Fläche an der Hohefeldstraße. Sie wollen die mehrheitlich ausgesprochene Empfehlung des Ortsrates mithilfe der SPD-Fraktion im Rat der Stadt kassieren.

Rund 35 Dorfbewohner verfolgen die Diskussionen. Quelle: Ingo Rodriguez

Welchen Stellenwert die Standortwahl für das Dorf hat, erläuterte zunächst Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke (CDU). „Wir treffen eine Entscheidung, wie unser Dorf in 20, 80 und auch in 100 Jahren noch aussehen soll“, sagte er. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) erläuterte die übergeordnete Bedeutung: „Der Ortsrat soll eine Empfehlung geben, an der sich der Rat orientieren kann“, sagte sie.

Bürgermeisterin Stephanie Harms erläutert die Bedeutung des Votums. Quelle: Ingo Rodriguez

Zum Hintergrund: Der Standort des Neubaugebietes in Ihme-Roloven ist Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für Ronnenberg. In der Fortschreibung wird für die nächsten drei Jahre auch die Siedlungsentwicklung in allen Orten festgelegt. Am 21. Juli will der Rat der Stadt dieses Konzept endgültig beschließen. „Dies ist die wichtigste Entscheidung für unseren Ort für die nächsten 20 Jahre“, sagte CDU-Ratsherr Jörg Garbe aus Ihme-Roloven. Der Vorsitzende des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung warb als beigeordnetes Ortsratsmitglied für eine einstimmiges Entscheidung. „Wenn beide Seiten aufeinander zugehen, ist das möglich“, sagte Garbe zu den SPD-Ortsratsmitgliedern Elke Lepel und Torsten Baasner.

SPD unternimmt weiteren Versuch

Diese ließen jedoch nichts unversucht, ihren Vorschlag trotz der Mehrheitsverhältnisse durchzusetzen. Sie stellten einen Änderungsantrag: Demnach sollen in einem kleinen Neubaugebiet an der Hohefeldstraße zunächst nur neun statt der im ISEK-Programm geplanten 21 Grundstücke entstehen. Anschließend könne das Baugebiet an der Hiddestorfer Straße in den Jahren 2024 bis 2027 entwickelt werden. „Wenn an der Hiddestorfer Straße 40 Grundstücke auf einmal bebaut werden, reicht die Kapazität der Grundschule in Weetzen nicht aus, die erst bis 2025 ausgebaut werden soll“, begründete Lepel die Position der SPD.

Zudem würden die Grundstücke an der Hiddestorfer Straße als Filetstück mitten im Ort vermutlich für viele junge Familien kaum erschwinglich und nicht schnell verfügbar sein. „Viele Leute werden aus Ihme-Roloven wegziehen, weil sie kein preiswertes Bauland bekommen“, sagte Lepel. Die SPD befürchtet auch ein zu schnelles Wachsen des Ortes bis an die im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) festgelegte Obergrenze – obwohl CDU-Ratsherr Garbe zuvor noch einmal eine zunächst moderate Bebauung ins Spiel gebracht hatte.

CDU setzt ihren Vorschlag durch

Die CDU lehnte mit ihrer Dreistimmenmehrheit schließlich den Änderungsantrag ab und empfahl ein Neubaugebiet an der Hiddestorfer Straße. Ortsbürgermeister Fricke hatte zuvor die Gegenargumente zusammengefasst: Eine Erschließung der Fläche an der Hohefeldstraße sei nach einem Lückenschluss in der vorhandenen Bebauung mit erheblichen Problemen für mehrere Anwohner und Hausbesitzer verbunden. Außerdem fehle Platz, um einen sicheren Schulweg für Kinder einzurichten.

Dessen ungeachtet kündigte Lepel einen Versuch an, den SPD-Vorschlag mithilfe der Ratsfraktion doch noch durchzusetzen – im Rat der Stadt gibt es keine CDU-Mehrheit.

Von Ingo Rodriguez