Christian Preuß und Beatrice Fago lesen im Café benthe.mitte

Erst im August hat der Kulturladen Benthe seine erste Geburtstagspartygefeiert, schon geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonnabend, 21. September, erwartet das theater- und literarisch interessierte Publikum eine Veranstaltung besonderer Art. In einer szenischen Lesung, einer Mischform zwischen Hörspiel und Lesung, tragen die Künstler Texte vor und unterstützen die Wirkung mit Mitteln des Schauspiels. Die Darbietung des Schauspieler-Ehepaars Beatrice Fago und Christian Preuß, das schon auf vielen Bühnen im In- und Ausland zu sehen war, steht unter dem Titel „Das Leben ist ein Schweinerüssel“.

Während des Sommerfestes begeisterte das Duo Christian Preuss und Beatrice Fago mit Texten von Efraim Kishon und Loriot. Quelle: privat

Pointierte Sprache, lebendige Mimik

Stammgäste des Kulturladens wissen, worauf sie sich einlassen: Bereits während des Sommerfestes begeisterten die beiden Künstler die Zuhörer mit Geschichten von Efraim Kishon und Loriot. Die pointierte Sprache und eine lebendige, faszinierende Mimik ließen schnell vergessen, dass es sich um eine Lesung handelt, und zogen alle in den Bann. Auch für den Auftritt am Sonnabend versprechen die beiden Protagonisten einen unterhaltsamen Abend. Als herrlich schräges, jedoch im Alltag erstarrtes Ehepaar tauchen sie mit skurril-witzigen Dialogen lustvoll ab in die Absurdität des Lebens: witzig und manchmal auch tragisch. Die Zuhörer werden sich bei dieser unbändig komischen und von britischem Humor durchzogene Komödie bestimmt nicht langweilen. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Julia Kokke wird die Gäste in die Welt des französischen Chansons entführen. Quelle: privat

Deutsche Schlager à la française

Fortgesetzt wird das Programm des Kulturladens am Mittwoch, 16. Oktober. Dann kommen Frankreich-Liebhaber auf ihre Kosten: Die Sängerin Julia Kokke entführt ihr Publikum in die Welt des französischen Chansons und präsentiert auch deutsche Schlager à la française. Mit ausgeprägtem Sprachsinn vermittelt sie den Klang französischer Verse ebenso souverän und eindrucksvoll wie den Witz deutscher Texte, kündigen die Veranstalter an. Abrunden lässt sich der Abend mit einem der vielfältigen Weine, die benthe.mitte-Betreiberin Melanie Schulze in ihrem Café anbietet. Ein Abend in der Provence am Benther Berg kostet 15 Euro.

Beide Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Das komplette Veranstaltungsprogramm bis April 2020 ist auf der Internetseite des Kulturladens nachzulesen. Karten gibt es jeweils im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, während der Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs von 9 bis 14.30 Uhr, freitags von 9 bis 22 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 14.30 bis 18 Uhr oder unter Telefon (05108) 9135249.

