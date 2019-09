Nur 6 Prozent Wahlbeteiligung bei der Wahl der Jugendparlaments

Ronnenberg

Giuliano Heuer hat bei der Wahl zum zweiten Jugendparlament der Stadt Ronnenberg die meisten Stimmen erhalten. Das hat der Wahlausschuss am Freitagnachmittag festgestellt. Allerdings fiel die Beteiligung mit 5,99 Prozent für alle Beteiligten enttäuschend niedrig aus und unterbot die der ersten Wahl noch einmal rund 3 Prozent.

Im gesamten Stadtgebiet waren 2369 Jugendliche zur Stimmabgabe berechtigt. 142 davon beteiligten sich an der Wahl. Im Wahlbezirk 1 ( Ronnenberg, Weetzen, Vörie, Ihme-Roloven und Linderte) war Giuliano Heuer der einzige Kandidat. In diesem Bezirk gingen auch acht ungültige Wahlzettel ein.

Drei Kandidaten starten in zweite Amtszeit

Von den zehn Kandidaten im Wahlbezirk 2 ( Empelde und Benthe) erreichen weitere acht direkt einen Sitz im Jugendparlament, zwei bleiben als Nachrücker in der Stand-by-Position. Von den 93 abgegebenen Stimmen in diesem Bezirk erhielten Till Leander Schröder (37), Antonia Friedrich (17) und Julian Rosenhahn (10) die meisten Stimmen. Alle drei hatten schon dem ersten Jugendparlament angehört und starten nun in eine weitere zweijährige Amtszeit. Die weiteren Sitze gehen an Zoe Bulinski, Laurenz Kopp, Baran Cakir, Sarah Thum und Zümra Sigingan. Regina Blumenstein und Ilayda Tek sind zunächst Nachrücker.

Die neue Wahlperiode beginnt am 1. Oktober. In der konstituierenden Sitzung des Jugendparlamentes wird unter anderem ein neuer Jugendbürgermeister gewählt. In der ersten Wahlperiode hatten Julia und Hendrik Pieper dieses Amt für jeweils etwa ein Jahr ausgeübt.

Von Uwe Kranz