Es ist schon ein lieb gewonnener Brauch bei den Benther Kindern zum Nikolaustag geworden: Am 5. Dezember geben die Mädchen und Jungen aus dem Ort einen Schuh oder eine Socke im Jugendbauwagen ab. Am Nikolaustag dürfen sie ihn dann wieder abholen – und sich überraschen lassen, womit er über Nacht gefüllt worden ist. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie machten diese Nikolausaktion in diesem Jahre aber unmöglich. Stattdessen kam die Nikolausüberraschung für die Kinder kontaktlos bis an die eigene Haustür.

Trotz der besonderen Umstände war die Resonanz bei der neunten Nikolausaktion so groß wie noch nie. 92 Benther Kinder meldeten sich für das von Lisa Maack organisierte Angebot an. Morgens um 7 Uhr startete dann ein Trupp von Nikolaus-Helfern mit Maack, Swanette Schoemaker, Michael Kühn, Ina Kallenbach und Lena Campe, um den Kindern die Überraschungstüten vor die Haustür zu stellen.

Vor der Haustür: Swanette Schoemaker (von links), Michael Kühn, Ina Kallenbach, Lisa Maack und Lena Campe. Quelle: privat

Unterstützung bei der Füllung von Sponsoren

Bei der Füllung der Nikolaustüten freuten sich die Helfer über die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren. So steuerten das Jugendrotkreuz Benthe-Empelde und der Edekamarkt Cramer Zitronen und Mandarinen bei. Eine Anleitung wie sich die Kinder eine heiße Zitrone machen können fand sich in der Nikolaustüte ebenso wie eine Teespende von Bünting Tee, Keksausstecher und Süßigkeiten.

Der Jugendbauwagen Benthe ist ein Projekt des Ortsrates. Der Jugendtreff befindet sich auf dem Festplatz am Ende der Straße Am Hammfeld.

Von Uwe Kranz