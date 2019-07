Ronnenberg

Wer schnell mit dem Rad von Ronnenberg nach Devese gelangen will, der muss sich noch etwas gedulden. Erst am 2. August sieht der Bauzeitenplan die ersten Erdarbeiten für den neuen Alltagsradweg an der K221 vor. Diejenigen, die ohnehin die entspannte Fahrt durch die Natur vorziehen, können diese seit ein paar Tagen nach mehr als einem halben Jahr wieder unbeschwert genießen: Der Loydbrunnenweg, auch Freizeitradweg genannt, ist endlich in einem Zustand hergerichtet, der keine Gefährdungen für Radfahrer und Senioren mehr mit sich bringt.

In vergangenen November hatte die Stadt Ronnenberg die Sanierung des Radweges in Auftrag gegeben, die eine Firma auch unmittelbar umgesetzt hatte. Danach häuften sich allerdings die Beschwerden aus der Bevölkerung, das aufgebrachte Material sei zu grobkörnig, und es bestehe Sturzgefahr, da Fahrradräder und Rollatoren in dem groben Kies teilweise einsinken würden.

Zweiwöchige Sperrung führt zum Erfolg

Weitere Nacharbeiten der Firma brachten keine Verbesserung, wie sich bei der Ortsbegehung mit der Verwaltung in Ihme-Roloven im April herausstellte. Die Verwaltung beauftragte die Firma mit einer erneuten Korrektur. Diesmal wurde der Radweg allerdings für zwei Wochen gesperrt, damit sich der neue Belag vor einer erneuten Benutzung richtig setzen konnte, wie der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler erklärte.

Diese Maßnahme zeigte Erfolg. Davon können sich Radfahrer und Spaziergänger inzwischen entlang des Ihme-Ufers überzeugen. „Bislang gab es keine Beschwerden mehr. Das ist ein gutes Zeichen“, sagte Verwaltungsmitarbeiter Thorsten Arndt. An der Brücke zur Kückenmühle müssen sie allerdings Vorsicht walten lassen. Diese hat sich inzwischen als nicht mehr voll tragfähig erwiesen und muss mittelfristig ersetzt werden.

Von Uwe Kranz