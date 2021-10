Ronnenberg

Die Ronnenberger Stadtgeschichte ist um ein Kapitel reicher: Am Sonnabend hat Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) gemeinsam mit rund 70 Besuchern und Ehrengästen feierlich das kommunale Archiv der Stadt eröffnet. Mehr als sieben Jahre nach dem Planungsbeginn und gut zwei Jahre nach dem Umbau der früheren Kegelbahn baten Harms und Stadtarchivar Matthias Biester die ersten Besuchergruppen zu einem Rundgang durch den umgestalteten Keller des Gemeinschaftshauses.

„Es ist total spannend, wenn man die Hintergründe der Entstehungsgeschichte kennt“, sagte Besucherin Tabea Härdrich bei einem ersten Blick auf die Exponate in den Vitrinen und die Dokumente in den Regalen. Ebenso wie die junge Frau hatten zuvor auch rund 70 interessierte Bürger und geladene Gäste bei einem rund eineinhalbstündigen Festakt viel über die noch junge Geschichte des neuen Stadtarchivs erfahren. Es war zunächst die Bürgermeisterin, die auf die Anfänge zurückblickte. „Wir haben das alles vor allem Wilhelm Kulke zu verdanken“, sagte Harms und lobte den Vorsitzenden des Arbeitskreises Ronnenberger Stadtgeschichte dann eingehend. Er habe im Januar 2014 zum ersten Mal den Aufbau eines eigenen Archivs auf die Tagesordnung des Arbeitskreises gesetzt.

Wilhelm Kulke bleibt beharrlich

Die Bürgermeisterin nannte wichtige Meilensteine in der Entstehungsgeschichte des Archivs: „Im Jahr 2014 Beginn der Standortsuche und gemeinsamer Umsetzungsbeginn mit dem Rat der Stadt.“ Kulke habe das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt, um das kommunale Pflichtprojekt zu realisieren. Im Juni 2018 habe der Rat beschlossen: „Ein Stadtarchiv wird in den Räumen der früheren Kegelbahn eingerichtet, die Verwaltung wird beauftragt, die Räume herzurichten. Für den Umbau, das Archiv sowie für ein Büro werden 110.000 Euro im Haushalt zur Verfügung gestellt“, so Harms.

Zur Galerie Bürgermeisterin Stephanie Harms hat gemeinsam mit rund 70 Besuchern und Ehrengästen feierlich das kommunale Archiv der Stadt Ronnenberg eröffnet. Sie bat die ersten Besuchergruppen zum Rundgang.

Kulke ergänzte, der Arbeitskreis Stadtgeschichte habe im Rahmen der Planung auch Stadtarchive benachbarter Kommunen angesehen. Gleichzeitig seien ungeeignete Standorte wie das städtische Gebäude an der Velsterstraße und das frühere Gasthaus Lüerßen ausgeschieden. „Ich habe mich gefreut, dass sich der Ronnenberger Historiker Matthias Biester nach der öffentlichen Ausschreibung auf die Stelle des Stadtarchivars beworben hat und dann im Oktober 2019 seinen Dienst antrat, betonte Kulke.

Stadtarchivar richtet zwei Jahre lang das Archiv ein

Biester hat seitdem Tausende Fotos, Dokumente, Bücher, Mappen und Filme auf Dachböden von Verwaltungsstellen, im Heimatmuseum, in Schularchiven und bei Privatleuten gesichtet. Das ausgewählte Material brachte er zur Aufbereitung ins Archiv. Beim Festakt anlässlich der Eröffnung überraschte der 54-Jährige mit einem spannenden Vortrag: Er referierte rund 40 Minuten lang anhand von digitalisierten historischen Unterlagen über einen Kriminalfall aus dem Jahr 1842 – von der Ermordung des Hofjägers Busse in einem Ronnenberger Wald durch Wilddiebe bis zur Hinrichtung des Mörders.

Kulke erhält Ehrennadel

Zum Abschluss der Eröffnungsfeier wurde der Einsatz von Archivinitiator Kulke gewürdigt. Er erhielt für seine ehrenamtlichen Verdienste die höchste Auszeichnung der Stadt: die gelbgoldene Ehrennadel. Diese Auszeichnung habe der Verwaltungsausschuss wegen Kulkes ehrenamtlicher Leistungen bereits im Juli 2019 einstimmig beschlossen, berichtete Bürgermeisterin Harms. Wegen der Pandemie und auch wegen der bevorstehenden Einrichtung des Archivs sei die Verleihung schließlich auf den Tag der Eröffnung verschoben worden. „Sie und das Archiv werden immer miteinander in Zusammenhang gebracht werden“, sagte die Bürgermeisterin.

Stephanie Harms verleiht Wilhelm Kulke die Goldene Ehrennadel der Stadt. Quelle: Ingo Rodriguez

Zuvor hatte Uwe Repinski aus dem Arbeitskreis Stadtgeschichte in seiner Laudatio die Reihe der ehrenamtlichen Verdienste aufgezählt: Kulke war nicht nur in den Siebziger- und Achtzigerjahren SPD-Ratsherr und Mitglied des Ortsrates Benthe. Er war auch federführend an der Herausgabe der Dorfchronik Benthe und der Ronnenberg Chronik beteiligt. Außerdem hat er sich als Experte für Umwelt und Naturschutz in unterschiedlichen Organisationen und Gruppen einen Namen gemacht.

Von Ingo Rodriguez