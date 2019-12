Geht es nach den Grünen im Rat, soll die Stadt Ronnenberg in Zukunft auf einen Wahlbeamten verzichten. Die Bürgermeisterin dagegen will die Stelle erhalten und mithilfe einer externen Beratungsfirma öffentlich ausschreiben. Am Mittwoch, 18. Dezember, entscheidet der Rat darüber.