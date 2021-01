Ronnenberg

Achtlos weggeworfene Verpackungsreste und Zigarettenstummel, Scherben in Gossen und auf Grünflächen: Seit Jahren gibt es im Stadtgebiet von Ronnenberg unzählige Beschwerden über den verdreckten Zustand von Straßen und Wegen – vor allem an mehreren Standorten in Empelde. Die Stadtverwaltung will diese Problematik nun mit einem neuen Abfallsystem zumindest etwas entschärfen.

Schon in den ersten Monaten des neuen Jahres sollen alle Mülltonnen an öffentlichen Standorten durch ein neues Modell ersetzt werden. Außerdem wird die Anzahl der Abfalleimer deutlich erhöht. „Zurzeit gibt es im gesamten Stadtgebiet 165 Standorte. Künftig werden insgesamt 182 der neuen Modelle auf öffentlichen Flächen stehen“, verspricht der Leiter des städtischen Bauhofs, Björn Gaschler.

Anzeige

Stadt investiert rund 55.000 Euro in Umrüstung

Die Stadt investiert laut Gaschler insgesamt 55.000 Euro, um das kommunale Müllsystem umzustellen. Den Anstoß hat laut dem städtischen Gärtnermeister Henrik Lienau die Präsentation der neuen Abfalltonne in einer Fachzeitschrift gegeben. „Es handelt sich um ein technisch komfortables Modell einer Firma in der Nähe von Dortmund“, sagt er.

Auch die Stadt Dortmund habe sich kürzlich für die Einführung dieser Tonne entschieden. „Das Modell hat einen Klappmechanismus, der die Leerung erleichtert“, erklärt Lienau. Künftig sei es nicht mehr nötig, einzelne Plastiktüten in die Abfalltonnen zu stecken und diese, wenn sie voll sind, auszutauschen. „Der Müll rutscht über ein schräges Blech einfach in eine Tüte, die ein Mitarbeiter beim Leeren davorhält.“ Mit dieser einen Tüte könnten dann auch noch weitere Tonnen geleert werden. „So benötigt man künftig weniger Tüten und senkt den Plastikverbrauch“, nennt Lienau einen wichtigen Vorteil.

Ein schräg eingebautes Blech sorgt dafür, dass der Abfall beim Leeren der neuen Mülltonnen automatisch in eine Sammeltüte rutscht, die für mehrere Abfalleimer verwendet werden kann. Quelle: Ingo Rodriguez

Integrierter Aschenbecher für Zigarettenstummel

Der zweite Pluspunkt der pulverbeschichteten und anthrazitfarbenen Mülleimer: „Es gibt einen integrierten Aschenbecher. Das soll die Raucher auch dazu ermuntern, ihre Zigarettenstummel nicht einfach auf die Straße zu werfen“, sagt der Gärtnermeister des Bauhofs. So solle die Bevölkerung für die Müllproblematik sensibilisiert werden, erklärt Lienau – und hofft auf einen Lerneffekt. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms habe nach der Vorführung eines Mustermodells schnell grünes Licht für die Umrüstung gegeben.

Zwei der Exemplare hat der Bauhof bereits an der Langen Straße im Gewerbegebiet Empelde aufgestellt. „Die nächsten Modelle werden an problematischen Standorten wie etwa der Berliner Straße in Empelde folgen“, kündigt Lienau an. Eine positive Begleiterscheinung nennt Bauhofleiter Gaschler: „Die alten Mülltonnen werden als Altmetall entsorgt und bringen sogar noch einen kleinen Erlös.“ Es sei unsinnig, die stellenweise arg verschlissenen Modelle instandzusetzen und nachzurüsten, statt neue Exemplare einzuführen.

Wegen Corona sammelt sich mehr Müll an

Der Bauhofleiter berichtet vor dem Hintergrund des neuen Müllsystems aber auch von einer unschönen Entwicklung: Wegen der Corona-Pandemie habe sich die Müllmenge im Stadtgebiet insgesamt drastisch erhöht. „Es gibt etwa drei- bis viermal mehr Abfall als vor der Corona-Krise“, sagt Gaschler. Die Leute seien mehr zu Hause, dadurch werde auch mehr Müll im häuslichen Umfeld produziert. „Dazu kommen zusätzliche Verpackungsreste wegen des zunehmenden Online- und Versandhandels“, erklärt der Bauhofleiter.

Stadt verzeichnet Zunahme illegalen Sperrmülls

Probleme gibt es nach Angaben Lienaus auch mit der Zunahme illegaler Müllkippen. „Die Menschen misten wegen Corona zu Hause mehr aus und renovieren“, sagt er. Vermutlich auch, weil montags die Recyclinghöfe geschlossen sind, werde der Müll dann oft illegal im Freien entsorgt. „Wir erhalten montags und dienstags deutlich mehr Hinweise von Anrufern“, berichtet Lienau. Zumindest die Problematik mit achtlos weggeworfenen Verpackungsresten und Zigarettenstummeln will die Stadt mit der Einführung von neuen zusätzlichen Mülltonnen entschärfen.

Auslaufmodell: Die bisherigen Mülltonnen sollen durch komfortablere Exemplare ersetzt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez