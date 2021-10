Ronnenberg/Empelde/Linderte

In den kommenden Jahren legt die Stadt Ronnenberg bei den Betreuungseinrichtungen für Kinder noch einmal ordentlich nach. Gleich drei Bauprojekte haben Rat und Verwaltung derzeit angeschoben: In Linderte beginnt der Kita-Bau noch in diesem Jahr, in Empelde hat ein Planungsbüro die ersten Entwürfe vorgelegt, und für eine weitere Einrichtung in Ronnenberg soll der Rat am kommenden Donnerstag die Bauleitplanung beschließen.

Die Kita auf dem ehemaligen Spielplatz im Schwarzfeld in Linderte soll im kommenden Jahr eine Krippen- und eine Kindergartengruppe beherbergen. Das Gebäude soll laut Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft im Rathaus, in Modulbauweise entstehen. Die dafür nötigen acht Module seien bereits in der Produktion, erklärte Hennies. Nach seinen Worten sollen diese im Januar 2022 an nur einem Tag aufgestellt werden. Der Tiefbau für das Gebäude soll bis zum Jahresende 2021 abgeschlossen sein.

Planungen für Kita in Empelde weit fortgeschritten

Die Planungen für eine neue Kita auf der Fläche gegenüber dem Rathaus in Empelde sind ebenfalls bereits weit fortgeschritten. Hennies legte dem Ausschuss detaillierte Entwürfe der Vorrink Wagner Architekten GmbH vor. Demnach ist ein L-förmiger Bau geplant. Dieser soll zur Straße In der Beschen zweigeschossig und zum Rathaus hin eingeschossig angelegt sein. Die Planung beinhaltet auch eine mögliche Aufstockung des gesamten Gebäudes auf drei Etagen, falls künftig noch zusätzlicher Büroraum für die Verwaltung benötigt wird.

Die eigentlichen Gruppenräume – Krippe im Erdgeschoss und Kindergarten im ersten Stock – liegen im westlichen Teil. Im Süden werden die Versorgungseinrichtungen untergebracht, auf denen bis zu einer denkbaren Aufstockung ein Außenbalkon gebaut wird. Die Kindergartengruppen erhalten einen eigenen Zugang zum Außenbereich im Innenhof.

Zur Energieversorgung sind Luftwärmepumpen vorgesehen. Strom soll über eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt werden – zudem soll diese auch für die Warmwassergewinnung genutzt werden. Die Baukosten nach dem jetzigen Planungsstand gibt Hennies mit 4,434 Millionen Euro an. Erste Schätzungen lagen noch bei 3,724 Millionen Euro. Allerdings rechnet die Stadt mit einer Förderung des Bundes in Höhe von knapp 700.000 Euro, sodass der Eigenanteil der Stadt wiederum etwa der Höhe der ersten Schätzung entspräche. Ein genauer Bauzeitenplan liegt noch nicht vor.

Kitas Ronnenberg V soll neue Wegeverbindung erhalten

Für die Kita Ronnenberg V an der Empelder Straße – an der Stichstraße zum Wertstoffhof – hat der Bauausschuss indes die Bauleitplanung auf den Weg gebracht. Weitere Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange sind nun möglich. Beschleunigend wirkt, dass die geplante Fläche bereits im Zuge der Planung für das Gewerbegebiet Nordost, aus der sie vor wenigen Wochen herausgelöst worden war, bereits mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) abgeglichen und auf naturschutzrechtliche Belange hin untersucht worden war.

Lesen Sie auch: Stadt will Kita-Bau in Ronnenberg beschleunigen

Der Ausschuss regte an, die neue Kita aufgrund ihrer Lage mit einer zusätzlichen fußläufigen Verbindung an das Baugebiet Alter Garten anzuschließen. So müssten Kinder und Eltern keine größeren Umwege entlang der viel befahrenen Empelder Straße zu der neuen Kita in Kauf nehmen.

Eine weitere neue Kita soll schließlich noch in Weetzen entstehen – im Zusammenhang mit einem neuen Baugebiet auf der Fläche der ehemaligen Zuckerfabrik oder im Großen Seefeld. Allerdings hat auch die Regiobus in Aussicht gestellt, dass die Planungen für einen neuen Betriebshof in Weetzen eine Betriebskita umfassen könnten. Die Bauleitplanung für das Busdepot hat der Bauausschuss bereits auf den Weg gebracht.

Von Uwe Kranz