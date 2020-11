Ronnenberg

Manchmal liegt die Lösung buchstäblich so nah: Nachdem die Firma Regiobus Anfang Oktober auf der Suche nach einer Fläche für einen neuen Betriebshof von der Stadt Gehrden einen Korb erhalten hatte, kommt jetzt eine neue Fläche in Ronnenberg für den Neubau ins Spiel. Und die liegt einfach auf der anderen Seite der Kreisstraße 231, die in diesem Bereich die Grenze zwischen den beiden Städten bildet.

Regiobus hat seine Anforderungen an die gesuchte Fläche am 26. November in einer nichtöffentlichen Sitzung des Ronnenberger Bauausschusses vorgestellt. Am Montagabend fasste Bürgermeisterin Stephanie Harms die Ergebnisse in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses noch einmal zusammen. Demnach kommt nach Gesprächen der Stadt mit dem Unternehmen neben einer Fläche am Ortsrand von Weetzen auch die neu gefundene Fläche südlich der beiden Biogasanlagen infrage.

Breite Zustimmung in der Ronnenberger Politik

Nach Angaben der Bürgermeisterin gibt es für die Ansiedlung von Regiobus die Unterstützung aller Ratsparteien. Das Unternehmen wiederum könne sich beide Ronnenberger Standorte vorstellen, so Harms. „Vom Bauchgefühl denke ich, dass die Chancen nicht schlecht für uns stehen“, sagt sie. Regiobus verhandelt allerdings auch noch mit den Städten Springe und Seelze sowie mit der Gemeinde Wennigsen um eine geeignete Fläche.

Brisant im Fall der neuen Variante für Ronnenberg: Sie liegt genau gegenüber der bisherigen Wunschfläche in Gehrden und damit für die diesbezüglich bereits getätigten Planungen perfekt. Ein Kritikpunkt im Gehrdener Rat war allerdings die zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsbelastungen für die Kreisstraße. „Bei der Erstellung eines Verkehrskonzeptes müssten wir Gehrden miteinbeziehen“, meint Harms dazu. Das gelte aber auch im Falle eines Zuschlags für die nur wenige Hundert Meter entfernte Fläche in Weetzen.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz