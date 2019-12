Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle an der Nenndorfer Straße in Ronnenberg überfallen. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann bedrohte eine junge Kassiererin und erbeutete Bargeld aus der Kasse. Die Polizei fahndet nun nach dem Räuber – und hofft auf Zeugenhinweise.