Führungszeugnisse, Ehrenerklärungen Kontrollen: Garantien gegen Missbrauchsfälle in der Jugendarbeit wie jüngst an der Marie Curie Schule gibt es nicht. Verwaltung und Sportvereine in Ronnenberg bemühen sich aber nach Kräften, mit unterschiedlichen Methoden die Gefahr für Jungen und Mädchen zu minimieren.