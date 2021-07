Benthe

Nach einer langen pandemiebedingten Pause kehrt nun wieder Leben in den Kunstraum Benther Berg ein. Mit der Ausstellung „regennass.“ der hannoverschen Künstlerin Kathrin Schwarz öffnen die Türen der Räumlichkeiten in der Bergstraße 3 erstmals wieder für die Öffentlichkeit. Trotz des verregneten Titels sind die Exponate keineswegs trist und grau: In mehreren großen Acrylgemälden und kleineren Grafiken widmet sich die Künstlerin dem Thema Wasser aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.

Besucher sollen die Titel wahrnehmen

Besonders wichtig ist Künstlerin Schwarz, dass Besucher ihrer Ausstellung auch die Titel der Werke bewusst wahrnehmen. „Da ist immer Ironie mit drin“, erklärt sie. So zeigt das Werk „nach dem Regen schmeckt das Brot immer so trocken“ einen Laib Brot, der auf einem Tisch im Wasser treibt. Ihre Ideen bezieht Schwarz aus den Absurditäten ihres Alltags. Merkwürdige Sätze und Begebenheiten sind Ausgangspunkt für ihre Kunst. „Oft sind die Titel vorher da“, sagt sie.

Wasser möchte Schwarz in ihrer Ausstellung nicht als Bedrohung verstanden wissen. Obwohl ein einige Jahre zurückliegendes Hochwasser seinen Teil zu der Idee des Projekts beigetragen habe. „Das hat das Thema wieder hochgespült“, sagt sie.

Wichtig ist Künstlerin Schwarz außerdem, dass ihre Werke keinen anklagenden Charakter haben. Es sei zwar durchaus erfreulich, wenn ihre Bilder Menschen für die Natur sensibilisierten, aber nicht das Hauptanliegen: „Ich will nicht mit dem Zeigefinger belehren.“

Ende der Corona-Starre für den Kunstraum

Für Schwarz ist die Ausstellung das Ende einer langen Durststrecke. Während der Lockdown-Phasen konnte sie ihre Kunst nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. „Diese Ziellosigkeit – irgendwann verlierst du den Optimismus“, klagt sie, „Man hat das Gefühl, die Kultur braucht keiner.“ Zudem kommt für Berufskünstlerinnen wie Schwarz noch der Umsatzeinbruch hinzu. „Kunst ist eh schon Luxus, da sparen die Leute zuerst“, sagt sie.

Auch der Verein Kunstraum Benther Berg verlässt nun mit dieser Ausstellung seine Corona-Starre: Nach der Auftaktausstellung von Kathrin Schwarz sollen wieder mehr Künstler den Weg nach Benthe finden.

Am diesem Sonntag, dem 11. Juli, um 11 Uhr wird die Ausstellung im Kunstraum Benther Berg offiziell eröffnet. Dann wird auch Rainer Grimm seine Rede halten, auf die sich Malerin Schwarz besonders freut. „Er hat so eine Begeisterung, die er nie verliert“, lobt sie. Schwarz hofft, dass möglichst viele Besucher den Weg in Ihre Ausstellung finden, die bis zum ersten August jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr und jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat. Die Wettervorhersage am Eröffnungstag hält sie angesichts des Themas Wasser für ein gutes Zeichen: „Es soll ja auch regnen am Sonntag, das würde passen.“

Von Finn Bachmann