Weetzen

Lange Zeit war buchstäblich kein Ton zu hören von der Music Unlimited Big Band aus Weetzen. Jetzt kommt die Formation mit ganz viel Gefühl und ihrem neuen „One Night Only“ auf den Markt. Ab Freitag, 26. November, ist der Song auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören und kann heruntergeladen werden.

Die rund 25-köpfige Big Band unter der Leitung von René Geller hat „One Night Only“ einem bekannten Hit die eigene Handschrift zu verliehen. Im Hollywood-Film „Dream Girls“ wird der Song gleich zweimal gespielt. Doch statt Jennifer Hudsons softer Balladenversion liefert Music Unlimited lieber ein Remake der von Megastar Beyoncé Knowles gesungenen Uptempo-Disconummer ab.

Erst mit viel Gefühl, dann mit viel Power

An Gefühl mangelt es dabei aber trotzdem nicht – dafür sorgt vor allem Corinna Fiedler, deren Leadgesang harmonisch perfekt durch die Backgroundstimmen von Kim Bäte und Nicole Kasperek in Szene gesetzt wird. Von den Sängerinnen fordert „One Night Only“ anfangs Sanftheit und Gefühl. „Später braucht man aber eine Menge Power“, schildert Fiedler die Herausforderung. Deshalb sorge dieser Song bei den Liveauftritten der Band immer für einen ganz besonderen Adrenalinkick.

Typisch für Music Unlimited sind die aufwendig arrangierten Bläsersätze von Saxofonen, Trompeten und Posaunen, die auch in der Neuauflage von „One Night Only“ wieder zu erwarten sind. Live ist die Big Band erst wieder im kommenden Jahr zu sehen. Nach einem Auftritt auf der Festwiese in Weetzen zur Präsentation des Protestsongs „Hier will ich bleiben“ im Oktober 2020 stehen die Musiker am 22. und 23. Januar zu den Ersatzterminen ihres Programms „Relight your fire III“ im Pavillon in Hannover auf der Bühne.

Von Uwe Kranz