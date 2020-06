Museum für Kali- und Salzbergbau öffnet erst nach den Sommerferien

Empelde

Keine Führungen, keine Sonderausstellungen: Das Niedersächsische Museum für Kali- und Salzbergbau in Empelde wird erst nach den Sommerferien wieder seine Türen öffnen. Das hat Otmar Haas, Vorsitzender des Betreibervereins jetzt mitgeteilt. Das gelte allerdings nur, „wenn es keine Verschärfung der Corona-Pandemie geben sollte“, sagt er.

Während der Pause laufen die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Museums sowie die Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten. Unter anderem wird dabei ein repräsentativer Eingangsbereich gebaut. Frühestens, wenn dieser fertiggestellt ist, kann das Museum wieder öffnen, „weil wir in unserem Museum die vorgeschriebenen Eingangs-, Ausgangs- und Abstandsregelungen aufgrund der beengten Raumsituation sonst nicht einhalten können“, erklärt Haas. Eine schnelle Öffnung sei derzeit auch deswegen nicht geboten.

Veranstaltungen fallen bis Ende des Sommers aus

Die Beschlüsse für das weitere Vorgehen hat der Vorstand während einer gemeinsamen Sitzung Ende Mai getroffen. Dabei wurde auch klar, dass die derzeitige Corona-Situation Veranstaltungen nicht möglich mache. Betroffen ist der Bildvortrag „Schöne Landschaften nördlich vom Polarkreis“ von Vereinsmitglied Ellen Schröder am 17. Juni, der nun ausfallen muss.

Ebenfalls nicht stattfinden wird die Mineralienbörse mit Sommerfest am 6. September. „Da bis 31. August sämtliche größere Veranstaltungen untersagt sind, und niemand weiß, wie es dann weitergeht, wäre es wegen der hohen finanziellen und zeitlichen ehrenamtlichen Aufwendungen von uns und unseren Partnern nicht zu verantworten, den Termin aufrechtzuerhalten“, sagt Haas. Der Termin wird auf 2021 verschoben.

Hoffnung hat Haas noch für die Sonderausstellung „Uranbergbau in Ronneburg und Umgebung“ im Herbst, die der Bergbauverein Ronneburg als Kooperationspartner für das Museum vorbereitet hat.

Vorstand bleibt zunächst ohne Wahl im Amt

Eine Ausnahmesituation sieht der Vorstand darin, dass bislang keine Mitgliederversammlung einberufen werden konnte, da auch der Vorstand neu gewählt werden müsste – und somit bis auf weiteres rechtlich, entgegen der Satzung, weiterhin im Amt sind. „Dies wollen wir möglichst bald beenden“, sagt Haas. Eine alternative virtuelle Mitgliederversammlung komme aber nicht infrage, da aus technischen Gründen nicht die Teilnahme aller Mitglieder sichergestellt werden könne.

In der Zwischenzeit will der Verein mit einer vollständigen Bestandsaufnahme der etwa 1000 Exponate beginnen, um darauf aufbauend eine themenbezogene Neuausrichtung vorzunehmen. Diese Arbeiten werden von externen Experten unterstützt. Dafür bewirbt sich der Verein um weitere Fördermittel.

Der Museumsverein sucht junge und ältere Menschen, die sich zum Museumsführer ausbilden lassen wollen. Sie haben die Chance, die Bergbaugeschichte und die Erinnerung an das Leben der Bergleute in Ronnenberg zu erhalten und zu vermitteln. Interessenten können sich per Email an otmar.haas@gmx.de wenden.

