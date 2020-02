Mülltrennung: An den Schulen wird Umweltschutz vorgelebt

Ronnenberg

Umweltbewusste Mülltrennung ist an der Marie Curie Schule (MCS) in Empelde fester Bestandteil des Schul- und Unterrichtsalltages. Darauf werden die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter schon im Eingangsbereich ganz deutlich hingewiesen. Vor der Eingangstür zum Schulgebäude ist für Besucher ein auffällig beschrifteter Abfallbehälter mit drei verschiedenen Öffnungen nicht zu übersehen. Die Vorgehensweise zur Mülltrennung ist an den Schulen im Stadtgebiet durchaus unterschiedlich. Die Verwaltung lässt den Einrichtungen in dieser Hinsicht freie Hand.

An der MCS stehen für nicht mehr benötigte Überbleibsel drei verschiedene Behälter zur Verfügung: für Kunststoff- und Verpackungsreste sowie für Papier- und Restmüll. „Auch in den Klassenräumen stehen runde Mülleimer, die in diese drei Bereiche unterteilt sind“, sagt Schulhausmeister Jörg Dietz.

An der Marie Curie Schule entsorgen die Schüler ihren Müll nicht nur in den Klassenräumen, sondern auch auf dem gesamten Gelände getrennt in verschiedenen Behältern für Kunststoff, Papier und Restmüll. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt begrüßt als Schulträger die strikte Mülltrennung

„Wir überlassen die Umsetzung den einzelnen Schulen, aber umweltbewusstes Verhalten sollte dort anfangen“, beschreibt Lars-Ove Frohner, der Leiter des Teams Bildung und Jugend, die grundsätzliche Haltung des Schulträgers. „Wir können von den Kindern und Jugendlichen schließlich nicht einfach klimabewusstes Verhalten einfordern, ohne es auch vorzuleben“, sagt er. Die Umsetzung einer strikten Mülltrennung sei aber auch abhängig von der Größe und Lage des jeweiligen Schulstandorts. Zumindest an der KGS gebe es angesichts des großen Geländes keine Platzprobleme.

Der Schulhausmeister Dietz bestätigt das. „Wir haben gegenüber der großen Sporthalle drei verschiedene Container für Papier, Kunststoff und Restmüll in einem Holzverschlag.“ Reinigungskräfte seien dafür zuständig, den Müll aus der Schule darin auch getrennt zu entsorgen, sagt Dietz. Dieses System sei 2014 mit der Eröffnung des Erweiterungsbaues eingeführt worden. „Auf Wunsch von Eltern, Lehrern und der Schulleitung“, erzählt Dietz. Bei der Stadt sei dieses Vorgehen auf großes Entgegenkommen gestoßen. „Es ist doch auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche umweltbewusstes Verhalten lernen“, sagt der Hausmeister.

In Ronnenberg fehlt der KGS Platz für einen Extra-Container

Der Hausmeister der Grundschule Ronnenberg und des KGS-Standorts in Ronnenberg, Torsten Pingel, sieht das zwar genauso. Es fehle jedoch vor dem Gebäudekomplex Platz für einen Kunststoff-Container. „Vor der Schule wird jeder einzelne Parkplatz benötigt, weil viele Lehrer zwischen Empelde und Ronnenberg pendeln müssen“, begründet Pingel den unzureichenden Platz. Das Problem: „Wenn wir gelbe Säcke vor der Schule abstellen, werden sie nicht abgeholt. Das klappt einfach nicht“, berichtet der Hausmeister.

Deshalb werde auch in den Klassenräumen nur Restmüll von Papier getrennt. „Wir sind schon froh, dass diese Unterteilung klappt“, sagt Pingel. Selbst wenn in den Klassen drei Mülleimer stünden, würde das viele Schüler nicht interessieren: „Im Papiermülleimer sind auch hin und wieder Reste von einem Apfel zu finden“, berichtet er von seiner Erfahrung.

An der Regenbogenschule gibt es einen Komposthaufen

Für Überbleibsel dieser Art gibt es an der Regenbogen-Grundschule in Weetzen sogar einen kleinen Komposthaufen. „Den Biomüll bringen die Schüler aus den Klassen selbst dort hin“, sagt der zuständige Hausmeister Torben Henschel. Der neunjährige Moritz kennt den Weg zu der kleinen Kompostbox im Schulgarten. „Einmal in der Woche schütten wir den Eimer aus unserem Klassenraum mit den ganzen Bananenschalen und Apfelresten in die Box“, sagt Moritz. Hausmeister Henschel wartet regelmäßig den Zersetzungsprozess ab und nutzt den Kompost dann als Dünger für Pflanzen auf dem Schulgelände.

An der Regenbogenschule werden jedoch in den Klassen keine Kunststoffabfälle separat gesammelt – nur Biomüll, Altpapier und Restmüll. „Bei uns gibt es aber auch nicht viele Verpackungsreste im Schulalltag, weil die Kinder ja meist ihr Frühstück in Mehrwegboxen mitbringen“, sagt Henschel. Nur hin und wieder seien im Restmüll auch Verpackungen von einer Milchschnitte oder ähnlichen Produkten zu finden. Deshalb gibt es in Weetzen zumindest auf dem Pausenhof einen Container für Kunststoff- und Verpackungsmüll. „Wir versuchen alles zu trennen, was geht“, betont Henschel.

An der Regenbogen-Grundschule in Weetzen stehen die verschiedenen Müll-Container für Kunststoff, Altpapier und Restmüll am Rand des hinteren Pausenhofs. Quelle: Ingo Rodriguez

Weil Henschel auch Hausmeister der kleinen Grundschule in Benthe ist, weiß er dass dort mit den Abfällen genau so wie an der Regenbogenschule umgegangen wird. „Dort gibt es aber an dem kleinen Standort keinen Komposthaufen, deshalb kommen Bioabfälle in den Restmüll“, sagt Henschel.

Theodor-Heuss-Grundschule trennt auch Kunststoff

Mit besonders gutem Beispiel geht auch die Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde in Sachen Mülltrennung voran. Dort stehen in den Klassenräumen jeweils drei verschiedene Mülltonnen. „Für Papier, Restmüll und Verpackungen“, sagt Hausmeister Frank Thiemann. Entsprechend dieser Trennung stehen der Schule auch drei verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. „Jeweils ein Container für Papier- und Restmüll. Verpackungen kommen in große gelbe Säcke“, sagt Thiemann.

Für die Leerung der Mülleimer und die getrennte Entsorgung in den entsprechenden Containern sind auch bei der Stadtverwaltung Reinigungskräfte zuständig. Dort wird sogar bestimmtes Papiermaterial aus Datenschutzgründen getrennt entsorgt. Für Teamleiter Frohner ist es wichtig, umweltbewusstes Verhalten vorzuleben und zu lehren. „Dafür werden sogar in den Grundschulen spezielle Projekttage angeboten“, sagt Frohner.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez