Ronnenberg

Gewöhnlich sind die Meldungen der beiden in der Region zuständigen Entsorger zur Verschiebung der Müllabfuhr aufgrund von Feiertagen annähernd gleichlautend. In dieser Woche ist der Grund für die veränderte Entsorgung allerdings eine Personalversammlung bei der Firma Aha am Mittwoch, 13. November. Die Veranstaltung ist ganztägig. Darum verschiebt sich die von Aha verantwortete Abfuhr von Abfällen unter Einbeziehung des Sonnabends im Anschluss jeweils um einen Tag.

Demnach holen die Mitarbeiter dieses Unternehmens am Mittwoch, 13. November, keine Abfälle ab. Die Touren vom Mittwoch werden am Donnerstag, die Donnerstagstouren am Freitag und die Freitagstouren am Sonnabend nachgeholt.

Deponien bleiben geschlossen

Die Wertstoffhöfe und Deponien sowie die Sonderabfall-Annahmestelle bleiben am Mittwoch geschlossen. Das Aha-Servicetelefon und die Gebührenhotline sind ebenfalls nicht besetzt, genau wie das Aha-Kundenzentrum in der Karmarschstraße in Hannover, die Betriebsstätten und die Aha-Zentrale in der Karl-Wiechert-Allee in Groß-Buchholz.

Die Leichtabfallabholung von Remondis ist von diesen Umständen nicht betroffen und soll im gewohnten Umfang an den üblichen Wochentagen und zu den üblichen Zeiten erfolgen.

Von Uwe Kranz