Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) keinen Abfall ab. Durch den Feiertag verschieben sich die Abfuhrtermine jeweils um einen Tag nach hinten. Das betrifft Rest- und Bioabfälle ebenso wie O-Tonnen und Papier – und auch für Leichtverpackungen (Gelber Sack), die durch die Firma Remondis abgeholt werden. Der Müll soll erst am Ersatz-Abholtag bis 7 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden.

Die Wertstoffhöfe und Deponien von Aha bleiben am 3. Oktober geschlossen. Auch das Service-Telefon, die Gebühren-Hotline sowie das Kundenzentrum in der Innenstadt sind an diesem Tag nicht besetzt.

