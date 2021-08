Ronnenberg

Die Gedankenspiele und Pläne für eine mögliche Verlegung der Bushaltestellen entlang der Wendeschleife sind zwar schon seit längerer Zeit bekannt. Aber eine endgültige Entscheidung ist noch längst nicht in greifbarer Nähe. Vielmehr zeichnet sich stattdessen bereits jetzt ab: Eine Menge Bürger aus Ronnenbergs Kernstadt lehnen es ab, dass die Stationen der Umsteigeanlage an der Straße Lange Reihe vor das Heimatmuseum an die Straße Über den Beeken verlagert werden. Das ist am Freitag bei einer Ortsbegehung der SPD-Abteilung Ronnenberg deutlich geworden. Kernpunkt der Kritik: Aus Platzgründen müsste eine Grünfläche für die neue Umsteigeanlage geopfert werden.

Der Abteilungsvorsitzende Paul Krause hatte zu Beginn der Besichtigung noch einmal die Hintergründe erläutert. Regiobus müsse die Stationen an der bisherigen Wendeschleife barrierefrei zugänglich machen. Offenbar gebe es jedoch wegen des Platzbedarfes der großen Busse am bisherigen Standort nicht genügend verfügbare Fläche, um die Vorgaben umzusetzen. Der Radius der Wendeschleife mache es demnach offenbar vor allem längeren Gelenkbussen schwer, dicht genug an den Bordstein zu gelangen. Ein weiteres Problem für Umbauten ist laut Krause die Hanglage. „Der Rat der Stadt hat deshalb im Juni beschlossen, dass die Region Hannover eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben muss“, berichtete Krause. Demnach soll nun geprüft werden, welche Möglichkeiten es gebe, künftig Barrierefreiheit für Rollatoren und Rollstuhlfahrer einzurichten.

Eine der bisherigen Überlegungen ist es laut Krause, an der Straße Lange Reihe gegenüber der Wendeschleife eine zusätzliche Fahrspur in Richtung der Straße Hagentor für Busse einzurichten. Die Region prüfe jedoch auch das Anlegen einer straßenbegleitenden Haltestelle an der Straße Über den Beeken vor dem Heimatmuseum. Um beide Fahrtrichtungen bedienen zu können, wäre es jedoch notwendig, eine Grünfläche zu opfern. „Damit genügend Platz ist, ohne dass sich der Straßenverkehr hinter haltenden Bussen staut“, sagte Krause.

Um die Bushaltestellen an der Wendeschleife barrierefrei zu gestalten, könnte vor der Grünfläche (hinten im Bild) eine zusätzliche Busspur eingerichtet werden. Alternativ wird geprüft, die Grünfläche zu opfern, um dahinter an der parallel verlaufenden Straße Über den Beeken in beiden Richtungen fahrbahnbegleitenden Stationen einzurichten. Quelle: Uwe Kranz

„Man kann doch nicht einfach die ganzen großen Bäume opfern“

Dass der Baumbestand und die Grünfläche zugunsten einer Verlegung beseitigt werden, stieß jedoch bei mehreren Teilnehmern der Ortsbegehung auf Kritik. „Dann soll lieber eine zusätzliche Busspur gegenüber der Wendeschleife eingerichtet werden, anstatt das ganze Grün kaputtzumachen“, fasste ein Anwohner die Meinung vieler Bürger zusammen. Auch eine weitere Anliegerin sprach sich vor diesem Hintergrund gegen eine neue Umsteigeanlage an der Straße vor dem Heimatmuseum aus. „Man kann doch nicht einfach die ganzen großen Bäume opfern“, sagte die Frau und schüttelte verständnislos den Kopf.

Lesen Sie auch Politik über Zukunft der zentralen Bushaltestelle uneinig

Laut dem SPD-Abteilungsvorsitzenden Krause können jedoch noch sechs bis sieben Jahre vergehen, bis für die Umsetzung der Barrierefreiheit die Bauarbeiten beginnen. Das Projekt ist auch maßgeblich entscheidend für die weiteren Planungen anlässlich der bevorstehenden Ortskernsanierung in Ronnenberg. Laut Krause beginnt die Sanierung zunächst mit dem Standort Kirchplatz. Im Jahr 2030 soll die Umgestaltung zahlreicher Standorte – inklusive dem Platz der derzeitigen Buswendeschleife – mit einem Kostenvolumen von rund 10 Millionen Euro abgeschlossen sein. Zu zwei Dritteln fördern Bund und Land die Sanierung.

Von Ingo Rodriguez