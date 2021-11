Empelde

Ein mobiles Impfteam der Region Hannover kommt in den nächsten Wochen regelmäßig auch nach Empelde. Den ersten Einsatz im Senioren- und Pflegestützpunkt in der Löwenberger Straße 2a absolvierte das Team bereits am Freitag.

Impfbereite Bürger können sich bei den Terminen ohne lange Wartezeiten und Terminvereinbarungen immunisieren lassen. Einer der erste Ronnenberger, die dieses Angebot genutzt haben, war Bürgermeister Marlo Kratzke. Er möchte damit die Bevölkerung ermutigen, sich auch möglichst schnell impfen oder boostern zu lassen. „Impfen rettet Leben und ist der einzige Weg aus der Pandemie“, betont der Bürgermeister. Er rufe alle Ronnenberger auf, das Angebot der Region vor Ort zu nutzen.

„Ziel muss ein festes Impfzentrum für Ronnenberg sein“

Bis zum 14. Dezember wird das mobile Impfteam jeweils dienstags von 9 bis 16 Uhr in den Pflegestützpunkt zurückkehren. Kratzke freut sich über die weiteren Termine, fordert aber: „Das zeitnahe Ziel muss ein festes Impfzentrum für Ronnenberg sein.“ Das Rathaus könne nach einer Zusage seitens der Region Hannover die Räumlichkeiten innerhalb eines halben Tages zur Verfügung stellen. „In der aktuellen Pandemielage dürfen wir keine Zeit verlieren“, betont der Bürgermeister.

Von Uwe Kranz