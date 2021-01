Ronnenberg

Mit wenigen Klicks zu kürzeren Wartezeiten: Die Stadt Ronnenberg erweitert ihr digitales Service-Angebot. Nachdem die Telefonnummer des Bürgerservice während der vergangenen Monate hoffnungslos überlastet war, wurde nach Lösungen gesucht – und gefunden.

Ronnenberger Bürger müssen ab sofort keine lange Wartezeit mehr im Rathaus verbringen, sondern können bequem zu Hause am Computer oder am Handy einen Termin im Bürgerbüro online über die städtische Website vereinbaren. Vom neuen Personalausweis über Meldebescheinigung und Dokumentenbeglaubigung bis hin zu Gewerbezentralregisterauskünften und Fischereischeinen – mit dem neuen Online-Tool sind schon jetzt Termine für viele Dienstleistungen des Bürgerbüros an beiden Standorten in Empelde und Ronnenberg buchbar. Und es sollen mittelfristig noch mehr werden. Eine Ausweitung auf weitere Dienstleistungen und Bereiche, wie die Kfz-Zulassungsstelle und das Standesamt, ist bereits in Planung.

Bürgermeisterin Stephanie Harms sieht in dem neuen digitalen Service große Vorteile. „Wer vorab einen festen Termin im Bürgerbüro bucht, verkürzt seine Wartezeit deutlich. Außerdem können sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser auf den jeweiligen Termin vorbereiten“, sagt sie. Zu einer modernen Verwaltung gehöre heutzutage ein möglichst breites digitales Angebot gehört.

Digitale Terminvergabe schon lange geplant

Die Einführung der digitalen Terminvergabe bei der Stadt Ronnenberg war schon seit Längerem geplant und wurde nun Dank der Zusammenarbeit vom Team Büro der Bürgermeisterin und dem Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit realisiert. Die Entwicklungen der Corona-Pandemie und ihre weitreichenden Folgen haben die Digitalisierung in diesem Bereich zusätzlich beschleunigt, da das neue Tool nicht zuletzt die Möglichkeit bietet, Kundenströme besser zu organisieren und zu steuern.

Und so funktioniert die Online-Terminvereinbarung. Auf www.ronnenberg.de/buergerservice können die Bürger auf den von ihnen gewünschten Standort scrollen. Dann wählen sie die gewünschte Dienstleistung und klicken auf „weiter“. Anschließend kann aus dem angezeigten Kalenderblatt der Wunschtermin und die Uhrzeit ausgewählt werden. Zuguterletzt müssen noch die persönlichen Angaben eingegeben werden, nun kann der Termin gebucht werden. Im Anschluss wird der Termin per E-Mail bestätigt.

Wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen für die städtischen Anlaufstellen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich ihrem Anliegen entsprechend rechtzeitig um einen Termin zu bemühen – egal ob online oder unter der Telefonnummer (0511) 4600276.

Von Dirk Wirausky