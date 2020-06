Minister Althusmann lädt zum Gespräch über die Pläne für die Kalihalde ein

Ronnenberg

Runder Tisch oder nur Sondierungsgespräch – über den Rahmen und den Namen einer Gesprächsrunde zum Umgang mit der geplanten Bauschuttdeponie auf der Kalihalde in Ronnenberg hatte es in der Vergangenheit Differenzen zwischen den Beteiligten gegeben. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat nun zu einem offenen und transparenten Austausch über die Halde eingeladen. Das Treffen soll am Donnerstag, 18. Juni, um 9 Uhr im Ministerium beginnen.

Die Bürgerinitiative (BI) Bauschuttdeponie – Nein Danke!, die verhindern will, dass die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg die Kalihalde mit Bauschutt abdecken darf, hat ihre Teilnahme ebenso zugesagt wie Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. Geleitet wird das Gespräch von Astrid Kanne, unabhängige Moderatorin des Beratungsteams Niedersachsen.

Anzeige

„Tischzeit kann für die BI sehr schnell zu Ende sein“

Die BI hat indes angekündigt, sie gehe mit der Erwartung in das Gespräch, dass sich ein Runder Tisch in großer Runde anschließt, wie ihn die BI und Stadtverwaltung fordern. „Eine eindimensionale Diskussion nur über Varianten des Geschäftsmodells der Firma Menke wird es mit der BI aber nicht geben“, stellt deren Sprecher Maik Hartje klar. Dann sei die gemeinsame Tischzeit für die BI sehr schnell zu Ende. Aus der Einladung des Ministeriums geht indes hervor, dass der Antrag auf Planfeststellung seitens der Firma Menke noch nicht vorliegt.

Weitere NP+ Artikel

Inzwischen hat die BI die Gemeinnützigkeit als Verein erhalten. Die Gruppe wirbt deshalb ab sofort um Spenden von Privatleuten, Unternehmen und Institutionen. Wer die BI bei ihre Arbeit unterstützen möchte, kann dieses neben einer Mitgliedschaft im Verein jetzt auch mit einer Geldspende unter IBAN DE 88 2505 0180 0910 4348 91 (Kontoinhaber: Bürgerinitiative Ronnenberg Bauschuttdeponie – Nein Danke! Stichwort: Kalihalde Ronnenberg) bei der Sparkasse Hannover tun.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz