Mehr Erstklässler als im Vorjahr: Die Stadt Ronnenberg reagiert spontan auf die kurzfristig gestiegenen Schülerzahlen. In zwei Grundschulen werden durch Umbauarbeiten zusätzliche Klassenräume eingerichtet.

In der Grundschule Ronnenberg (Bild links) sind nach den Umbauarbeiten alle Kinder in gut nutzbaren Unterrichtsräumen untergebracht. In der Grundschule Weetzen (Bild rechts) gibt es nach einem Umbau jetzt einen Klassenraum mehr. Quelle: Ingo Rodriguez / Uwe Kranz (Archiv)