Martyna Pieczka will neue Pastorin in Empelde werden

„Hier vor Ihnen steht ein 33-jähriges, junges Mädel aus Oberschlesien, das Ihre neue Pastorin werden möchte.“ Mit diesen schnörkellosen Worten hat sich Martyna Pieczka am Sonntag in ihrem Aufstellungsgottesdienst in der Johanneskirche in Empelde vorgestellt. „In den Gesprächen mit Pastorin Marion Klies und den Mitgliedern des Kirchenvorstandes ist mir so viel Herzenswärme entgegengebracht worden, dass ich sofort wusste, dass ich hier richtig bin“, sagte sie.

Seit Juli ist die Pastorenstelle in Empelde nicht besetzt, nachdem Vorgängerin Christiane Elster nach zwölf Jahren im Kirchenkreis Ronnenberg zurück in ihre Heimat Ostfriesland gezogen ist. Sie freue sich auf die vielfältige Arbeit in der Johanneskirchengemeinde, sagte Pieczka im Gottesdienst. „Mir ist wichtig, dass die Gemeinde offen für neue Projekte ist und einfach mit der Zeit geht“, so die 33-Jährige.

Kirche muss mit der Zeit gehen

Der Theologin liegt daran, „die Probleme unserer Zeit und die biblische Botschaft miteinander ins Gespräch zu bringen“. Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen sowie insbesondere die Seelsorge gehörten sozusagen zum Tagesgeschäft. Ihre Hauptaufgabe sehe sie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Der Kirche hat Pieczka schon als Mädchen im oberschlesischen Zabrze nahe gestanden: Ihre Eltern waren in Kirchenvorstand und Chor in der lutherischen Gemeinde aktiv, und auch die Tochter sang im Chor und engagierte sich in der Jugendarbeit. Schon während ihres Studiums in Warschau konnte sie dank eines Stipendiums zwei Semester in Leipzig einschieben – um ihren Horizont zu erweitern, wie sie sagt. Nach ihrem Abschluss in Polen erhielt Pieczka ein weiteres Stipendium und kehrte nach Leipzig zurück. „Ein Jahr lang habe ich nur Deutsch gelernt“, sagt die 33-Jährige.

Die Polin bewarb sich in Deutschland. Von 2014 bis 2016 absolvierte sie ihr Vikariat in Hannover-Groß-Buchholz und wechselte danach für die dreijährige Probezeit nach Mörse bei Wolfsburg und später nach Moritzberg bei Hildesheim. Nun sei sie angekommen, möchte hier sesshaft werden und mit ihrem Freund zusammenziehen, der in Hannover Maschinenbau studiert, sagt sie.

Pastorin Martyna Pieczka (zweite von links) und ihr Freund Leonardo Gonzalez freuen sich über den Besuch von Manfred Nikoleizig und seiner Tochter Catrin Nikoleizeig aus der Kirchengemeinde Moritzberg. Quelle: Heidi Rabenhorst

In ihrer Aufstellungspredigt drehte sich alles um die Prostituierte Rahab, die aufgrund ihres Berufes und weil sie eine ledige Frau war, von niemandem geschätzt wurde. Gott habe sie auserwählt, und sie zu einer Heldin des Glaubens gemacht, weil sie sich und das Volk Israel gerettet habe. „Egal welches Schicksal wir haben, Gott vergibt uns und hat für jeden von uns einen bestimmten Platz vorgesehen“, lautete die Botschaft, die Pieczka den Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg gab.

Pastorin sucht eine Wohnung

Im Anschluss an den Gottesdienst bestand die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Bis Sonnabend, 19. Oktober, kann begründet Einspruch gegen die Besetzung der Pfarrstelle mit Pastorin Pieczka im Gemeindebüro abgegeben werden. Sobald sie eine Wohnung in Empelde gefunden hat, werde sie ihre Stelle antreten. Wer bei der Suche nach einer Vier-Zimmer-Wohnung helfen will, kann eine E-Mail schicken an martyna.pieczka@evlka.de.

Der Einführungsgottesdienst ist frühestens am 8. Dezember.

