Will die Deutsche Bahn den Übergang (BÜ) in Vörie dauerhaft geschlossen lassen? Dieser Eindruck, der sich in der Bevölkerung hartnäckig hält, drängt sich nach seinen ersten beiden Wochen im Amt auch dem Ronnenberger Bürgermeister Marlo Kratzke auf. „An der Situation hat sich nichts geändert“, schreibt er in einem Brief, den er unter anderem an die DB Netz und zwei Bahnvorstände adressiert hat.

Kratzke bezieht sich auf ein Schreiben aus dem Ronnenberger Rathaus vom 19. August 2021, in dem die Deutsche Bahn aufgefordert wurde, den derzeit gesperrten Bahnübergang im Verlauf der Evestorfer Straße unverzüglich zu öffnen. Anschließend hatte der Rat der Stadt Ronnenberg die Widmung des betroffenen Feldweges als „sonstiger öffentlicher Weg“ beschlossen. Die Bahn hatte dies als Voraussetzung einer Sanierung des Übergangs gefordert.

Bislang keine offizielle Rückmeldung der Bahn

Mit einem weiteren Brief hatte die damalige Bürgermeisterin Stephanie Harms die Bahn am 14. Oktober nochmals zur Öffnung des Übergangs aufgefordert. „Eine entsprechende Rückmeldung seitens der DB konnte bislang nicht verzeichnet werden“, heißt es im aktuellen Schreiben Kratzkes. Auf Nachfrage dieser Zeitung hatte eine Bahnsprecherin lediglich erklärt, „dass der BÜ bis zum Neubau der Sicherungsanlage nicht betrieben werden darf“. Dies zeige erneut, dass offenbar eine schnellstmögliche Öffnung umgangen werden soll, so Kratzke.

Nur einen Tag nach Veröffentlichung der Bahnaussagen hat Kratzke der Bahn deshalb eine Frist gesetzt. „Wie Ihnen seit rund drei Monaten bekannt ist, sind Sie in der Pflicht, den Bahnübergang unverzüglich gesichert passierbar herzustellen“, schreibt der Bürgermeister. Die Sperrung sei rechtswidrig und müsse deshalb aufgehoben werden. Der Bürgermeister erwartet die Umsetzung bis zum 30. November 2021 um 6 Uhr.

„Zeitraum der Fristsetzung ist fair“

Der Zeitraum der Fristsetzung sei realistisch und fair. Es werde der Bahn ermöglicht, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen und bis zu diesem Zeitpunkt eine Öffnung einzurichten. Sollte der Fristsetzung allerdings nicht nachgekommen werden, sei die Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes obligatorisch, so Kratzke. Nach dem bislang nicht akzeptablen Vorgehen der Bahn müsse nun „maximaler Druck“ aufgebaut werden.

Unterstützung „über verschiedene Ebenen“ erfahren die Ronnenberger nicht nur von Wennigsens Bürgermeister Ingo Klokemann, dem Regionspräsidenten Steffen Krach und der Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt. Auch seitens des niedersächsischen Verkehrsministers Bernd Althusmann gebe es Rückendeckung. Eine enge Zusammenarbeit bestünde zudem mit dem Eisenbahnbundesamt. „Auch die Bahn muss sich an Recht und Gesetz halten“, stellt Kratzke fest.

Die Androhung weiterer Schritte hält Kratzke für erforderlich. „Von allein wird sich nichts bewegen“, befürchtet er. Es sei den Nutzern des Übergangs aber auch nicht zuzumuten, dass dieser noch weitere drei Jahre – oder möglicherweise für immer – geschlossen bleibe. 1600 Menschen waren allein bei einer Initiative im Sommer mit ihren Unterschriften für eine Öffnung eingetreten. Aufgrund der breiten Unterstützung und der Rechtslage sei er aber optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde.

