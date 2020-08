Empelde

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Ronnenberger Polizei gegen einen 40-jährigen Mann aus Hannover. Aus noch nicht bekannten Gründen hatte dieser sein Fahrrad vor ein herannahendes Auto auf die Fahrbahn der Berliner Straße in Empelde geworfen. Wegen bestehender Haftbefehle brachten die Beamten den 40-Jährigen zudem in die JVA Hannover.

Die Tat ist bizarr: Der 40-Jährige war am Sonnabend gegen 3.40 Uhr mit dem Fahrrad auf der Berliner Straße unterwegs. Noch weiß die Polizei nicht, warum er dann unvermittelt sein Zweirad auf die Fahrbahn warf. Ein herannahender 58-jähriger Mann aus Empelde, konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung seines Pkw einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht verhindern.

Mann war dazu noch betrunken

Die hinzugerufenen Beamten des Polizeikommissariats Ronnenberg stellten bei dem Hannoveraner einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest. An dem Pkw wurde kein messbarer Schaden festgestellt.

Gegen den 40-jährigen Hannoveraner wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Beschuldigten überdies zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann wurde deshalb in der Folge in die JVA Hannover gebracht.

Zeugen des Vorfalls an der Berliner Straße werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 oder mit der Polizeistation Empelde unter (0511) 1232090 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz