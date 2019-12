Chorgemeinschaft und Zupforchester laden bei Adventskonzert zum Mitsingen ein

Empelde

Die Männergesangverein (MGV) Empelde und der Gesangverein Concordia Ronnenberg bilden schon seit einigen Jahren für öffentliche Auftritte eine Chorgemeinschaft. Zusammen mit dem Mandolinen- und Gitarrenorchester (MGO) Empelde laden die Chöre nun für Sonntag, 15. Dezember, zu einem Adventskonzert in der Johanneskirche an der Hallerstraße in Empelde ein.

30 Sänger treten bei Adventskonzert auf

Nach Angaben des Chorsprechers Johannes Selcho werden an dem Gemeinschaftskonzert etwa 30 Sänger sowie das MGO-Hauptorchester unter der Leitung von Friedrich Engelmann beteiligt sein.

Auch das MGO-Hauptorchester unter der Leitung von Friedrich Engelmann wird auftreten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Chorgemeinschaft und das Zupforchester sollen jeweils bei zwei Einzelauftritten sowie bei zwei gemeinsamen Konzertteilen auf der Bühne stehen. „Bei den Gemeinschaftsstücken ist für die Besucher auch Mitsingen angesagt“, kündigt Selcho an. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder. Die Ensembles proben schon seit Herbst für das Adventskonzert. Der Auftritt beginnt um 16 Uhr. Das Konzert dauert fast zwei Stunden. Eine Pause gibt es nicht. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um Spenden gebeten.

Von Ingo Rodriguez