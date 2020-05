Wirt Henrik Walde will sein Lokal im Herzen Ronnenbergs so schnell wie möglich als Biergarten wiedereröffnen. Die Vorbereitungen dafür hat er bereits abgeschlossen. Nun hofft er, dass der Stufenplan des Landes wie geplant umgesetzt wird. „Die ersten 30 Gäste bekommen auch ein Bier umsonst“, kündigt der Wirt an.