Für die Gastronomin Cara Cahusac und ihr Ausflugslokal Waldwinkel in Benthe spitzt sich die wirtschaftliche Lage zu. Neben den Umsatzeinbrüchen wegen der zweiten Zwangsschließung seit dem Frühjahr reißt auch noch ein anderer unglücklicher Umstand eine große Lücke in ihre Finanzplanung: Im Gegensatz zu etlichen anderen Gastronomen profitiert sie deutlich weniger von den Fördergeldern in Höhe von bis zu 75 Prozent der jeweiligen Umsatzerlöse der Vorjahresmonate. „Im November 2019 hatte ich drei Wochen lang Betriebsferien und deshalb nur einen Umsatz von rund 480 Euro“, sagt Cahusac.

Gerade kehrt sie von einer Auslieferungsfahrt zu ihrem Laden im Wald am Benther Berg zurück. „Normalerweise liefere ich nicht aus, aber ich habe ausnahmsweise Kekse zu einem Stammkunden gebracht“, sagt Cahusac. Der Corona-Lockdown trifft die Gastwirtin mit voller Wucht. Ihr derzeitiger Abholservice wird kaum in Anspruch genommen. „Das ist nicht der Rede wert“, sagt sie sichtlich zerknirscht.

Betriebsferien nach stürmischer Eröffnungsphase

Die Gastronomin hatte das Café mit Biergarten erst im Mai 2019 eröffnet. Weil nach der Geschäftseröffnung der erste Gästeansturm viel Energie gekostet habe, sei die dreiwöchige Auszeit im November für sie wichtig gewesen. Nun bekommt Cahusac aber nur für den Dezember Fördergeld, das in Summe dem Großteil eines normalen Monatsumsatzes entspricht. Die Gastwirtin kämpft um die Existenz ihres Ausflugslokals im Grünen. „Ich hoffe, dass ich bis zum Ende der Corona-Einschränkungen nicht aufgeben muss“, sagt sie.

Kunden müssen Grundstück verlassen

Was ihr ebenfalls Sorgen bereitet: Cahusac beschäftigt ihre Mitarbeiterinnen alle als Minijobberinnen. „Die können jetzt kaum arbeiten und gucken sich möglicherweise schon nach anderen Jobs um“, befürchtet sie. Kopfschütteln löst bei ihr auch die Anordnung aus, dass Gäste abgeholte Speisen nicht auf ihrem riesigen Grundstück verzehren dürfen. Die 50-Meter-Abstands-Regel aus dem Frühjahr habe sich wegen des großen Waldwinkel-Geländes gut für Kunden umsetzen lassen, ohne den Mindestabstand zu unterschreiten. „Jetzt hat das Ordnungsamt aber angewiesen, alle Tische und Stühle zu entfernen, weil Kunden nach einer Abholung mein Gelände verlassen müssten“, berichtet sie.

So versuch Cahusac, sich mit Außerhausverkauf über Wasser zu halten. Im Lokal an der Salinenstraße in Benthe bietet sie selbst gebackene Kuchen, Kekse, deftigen Zwiebelkuchen, Suppen sowie Kaffee und Tee zum Mitnehmen an – montags bis sonnabends von 14 bis 16.30 Uhr sowie sonntags von 12 bis 17 Uhr. Bestellungen werden unter Telefon (05108) 6479990 oder per E-Mail an cara@waldwinkel-bentherberg.de angenommen. Auf der Internetseite waldwinkel-bentherberg.de können Besucher das kleine Lokal auch mit Spenden unterstützen.

