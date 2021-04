Empelde

Die Partei Die Linke hat in Hannover ihre Listen für die nächste Kommunalwahl am 21. September aufgestellt. Während der Aufstellungsversammlung wurde der Ronnenberger Stadtrat Thorsten Kuhn im Regionswahlbereich 07  für den Listenpatz 1 nominiert. Er setzte sich dabei klar gegen Udo Selent aus Springe durch.

„Fünf weitere Kandidaten ergänzen die Liste in unserem Wahlbereich“, fasste Kuhn die Ergebnisse der Wahlversammlung zusammen. „Noch nie haben so viele Personen in unserem Wahlbereich für Die Linke kandidiert.“

Neue Liste leitet Generationswechsel der Fraktion ein

Mit der jetzigen Listenaufstellung ist zudem aus Sicht der Partei ein wichtiger Generationswechsel in der Regionsfraktion und in der Fraktion der Landeshauptstadt Hannover möglich. Ferner beschloss die Partei ein umfangreiches Kommunalwahlprogramm. Bezahlbares Wohnen, gute und kostenlose Sozialberatung durch die Jobcenter und durch die Träger der freien Wohlfahrtspflege, der ökologische Umbau der Städte und Gemeinden sowie ein effizienter und preisgünstiger Personennahverkehr bilden die politischen Kernforderungen des Programms.

Thorsten Kuhn zeigte sich zufrieden über eine gut besuchte und solidarisch agierende Aufstellungsversammlung. „Wir gehen geschlossen und gut aufgestellt in den Wahlkampf“, stellte Kuhn fest.

Von Uwe Kranz