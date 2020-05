Leon Braje: Fernseh-Comeback wegen Corona-Pandemie vorerst geplatzt

Ronnenberg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: So sieht es zumindest der 23-jährige Singer-Songwriter Leon Braje aus Ronnenberg. Vier Jahre nach seinen beeindruckenden Auftritten in der Fernsehshow „ The Voice of Germany“ stand der junge Künstler und Chemiestudent bis vor wenigen Tagen noch vor einem Comeback im deutschen Fernsehen. „Ich soll als Juror in einer Castingshow mitwirken“, sagt Braje. Dann zeigt er ein Schreiben der Fernsehproduktionsfirma Endemol Shine Germany. „Das Projekt ist wegen der Corona-Pandemie vorerst geplatzt“, gibt er den Inhalt kurz und knapp wieder. Wirklich enttäuscht wirkt Braje aber nicht – eher zuversichtlich: „Das klappt wohl erst im nächsten Jahr“, sagt der junge Mann und lächelt.

Teilnahme bei neuer Musikshow geplant

Braje freut sich, dass die Produktionsfirma für 2021 einen neuen Anlauf in Aussicht gestellt hat. Er soll im Auftrag des Fernsehsenders RTL bei einer neuen Musikshow mitwirken. „All Together Now“ – so heißt das Format, bei dem insgesamt 100 Juroren in einem Gesangswettbewerb über den Erfolg von Castingkandidaten entscheiden sollen. „Es gab eine Anfrage per Telefon“, berichtet Braje. Das neue Konzept mit einer großen Anzahl von Juroren hat laut Produktionsfirma aber für das Aus im Corona-Jahr gesorgt. Zwar sei nach Lösungen gesucht worden, um die Dreharbeiten trotz der Pandemie zu realisieren, heißt es im Schreiben an Braje. Die Kontaktbeschränkungen hätten aber zu große Auswirkungen auf die gesamte Atmosphäre und Grundidee der Show.

Braje hält seine Teilnahme für eine gute Möglichkeit, sich noch besser mit Menschen aus dem Musikgeschäft zu vernetzen. Denn: Offenbar wurde auch er gezielt wegen seiner Erfahrung in der Branche als möglicher Juror ausgewählt. „Ich weiß nicht genau, wie die auf mich gekommen sind, aber ich betreibe viel Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien“, sagt der 23-Jährige. Vermutlich sei er wegen einer der Videos nach seiner Promotiontour bei Radiosendern ausgewählt worden, glaubt Braje.

Seit „The Voice“ geht es steil bergauf

Er hat auch wirklich viel zu erzählen aus seinem Leben. Seit seinen Auftritten bei „The Voice“ im Jahr 2016 geht es für Braje steil bergauf: Schon kurz danach unterschrieb er nach Probeaufnahmen in einem Tonstudio in Hannover seinen ersten Plattenvertrag. Im Mai 2018 erschien die erste Single „Hauptsache“, im vergangenen Februar das Debütalbum „Ein Blick“ – erhältlich als Onlinestream auf zahlreichen Musikplattformen, aber auch als CD in der Ronnenberger Buchhandlung Der Buchfink. „Leider sind wegen der Corona-Krise etliche Promotionauftritte ausgefallen“, sagt Braje.

Note 1,0 in der Chemie-Bachelorarbeit

Zuversichtlich bleiben – und dabei „unverkrampft sein“: Das ist es, worauf er jetzt setzt. Braje hat einen Plan B. Zwar tritt er seit seinem Fernseherfolg bei Stadtfesten auf, war schon als Gastkünstler während einer Kreuzfahrt auf einem Luxusliner unterwegs und stand in Hannover beim „Feuerwerk der Turnkunst“ als Sänger auf der Bühne. Aber Braje bleibt bodenständig und finanziert mit seinen Gagen sein Chemiestudium. Quasi nebenbei hat er kürzlich seine Bachelorarbeit mit der Note 1,0 bestanden. Im September soll er für eine Forschungsreise in die Niederlande fahren. „Ich hoffe, dass das trotz der Pandemie klappt und sich dann nicht mit den Dreharbeiten für die Show überschneidet“, sagt Braje.

Er lasse jetzt alles auf sich zukommen und werde auch nicht von seiner Plattenfirma unter Druck gesetzt. Zwar soll Braje im nächsten Jahr weniger bei Stadtfesten als Cover-Künstler auftreten und stattdessen seine eigenen Songs öfter bei größeren Konzerten spielen. Um von der Musik zu leben, reiche es aber nicht aus, dass einer seiner „neuen Songs auf der Musikplattform Spotify fast 50.000-mal geklickt wurde“. Die meisten CDs verkaufe man bei eigenen Konzerten. „Aber jetzt geht es erst mal darum, Reichweite zu erzielen“, sagt der junge Künstler. Vielmehr beschäftigt ihn ohnehin in der Corona-Krise die Chemie. „Digitales Lernen für das Studium, Laborarbeit in Videoform“, sagt Braje und lächelt.

Von Ingo Rodriguez