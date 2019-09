Lastenfahrrad Hannah steht wieder in Empelde bereit

Empelde

Das stadteigene Lastenfahrrad Hannah ist wieder umgezogen. Noch bis Ende Oktober kann das Fahrzeug kostenlos am Edeka-Markt Cramer, Chemnitzerstraße 2c, in Empelde ausgeliehen werden.

Hannah ist ein zweirädriges Lastenrad mit Elektromotor und einer großen Kiste vorne – geeignet für den Transport von zum Beispiel zwei Kindern oder größeren Einkäufen, Getränkekisten und vielem mehr. Wer das Rad nutzen möchte, muss sich im Internet unter hannah-lastenrad.de registrieren. Anschließend kann das Rad für bis zu drei Tage am Stück gebucht werden. Mit einem Passwort, dass der Nutzer per E-Mail erhält, kann Hannah dann an der Station abgeholt werden.

Hannah ist seit März 2018 fast durchgängig ausgebucht

Mit diesem kostenfreien Angebot fördert die Stadt Ronnenberg eine klimafreundliche Mobilität und setzt damit Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm der Stadt Ronnenberg um. Seit der Anschaffung des Lastenrads im März 2018 war Hannah, mit Ausnahme einer Winterpause, fast vollständig ausgebucht.

Informationen über das Verleihsystem und das Lastenfahrrad sind bei Heidrun Brümmendorf aus dem Team Ökologie, Klimaschutz der Stadt Ronnenberg unter Telefon (0511) 4600352 erhältlich.

Mehr zum Thema:

Lastenrad Hannah ist für alle da

Warum will in Garbsen keiner das Lastenfahrrad Hannah ausleihen?

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz