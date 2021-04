Ronnenberg

Aufmerksame Nachbarn haben die Feuerwehr am Montag gegen 17 Uhr auf einen Brand in einem Wohnhaus an der Langen Reihe in Ronnenberg aufmerksam gemacht. Sie hatten die Rauchentwicklung und den Alarm des Rauchmelders bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Lesen Sie auch: Weitere Meldungen von Feuerwehr und Polizei

Beim Eintreffen der Ortswehren aus Ronnenberg und Weetzen hatten die Nachbarn den Brandherd – eine Bettdecke – bereits gelöscht und ins Freie gebracht. Der Bewohner hatte die betroffene Wohnung allerdings noch nicht verlassen. Der Rettungsdienst nahm den Mann in Augenschein, während die Feuerwehr die Wohnung und das Treppenhaus belüftete und Rauchfrei machte. Anschließend konnten die Bewohner des Hauses ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet.

Von Uwe Kranz