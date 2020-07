Der Bau von schallabsorbierenden Wänden entlang der Gleise in Empelde, Ronnenberg und Weetzen ist abgeschlossen. Da an einigen Stellen noch Grenzwerte überschritten werden, können betroffene Anwohner einen Sanierungszuschuss beantragen. Derweil spielt der Bahnhof in Weetzen eine optische Sonderrolle.