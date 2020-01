Ladage investiert eine Million Euro in Ronnenberger Markt

Ronnenberg

Stefan Ladage und Steffen Döring sind noch ganz neu an diesem Standort. Am 1. Oktober vergangenen Jahres haben sie den Edeka-Markt an der Straße Über den Beeken von dem vorherigen Betreiber Viktor Engelbrecht übernommen. Knapp vier Monate später schließen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter den Markt schon wieder – und das aus gutem Grund. Ladage und Döring verpassen dem Geschäft ein neues Gesicht. Sanierung, Renovierung, Modernisierung – alles muss raus, alles wird neu. Während der Umbauphase von Sonnabend, 8. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, können Kunden bei Edeka in Ronnenberg nicht einkaufen.

„Wir machen den Markt fit für die Zukunft, brauchen dann in den nächsten 15 Jahren keine Veränderungen vorzunehmen“, sagt Ladage. Die Kunden werden bei der Wiedereröffnung am 20. Februar ihren Markt eventuell nicht wiedererkennen. Das beginnt schon im Eingangsbereich. Wo sich bislang die Leergutannahme befindet, entsteht ein Backshop. „Dazu planen wir einen Anbau wie einen Wintergarten, in dem wir ein Bistro mit Mittagstisch anbieten. Hier sind wir aber noch in der Planung, das passiert erst in den nächsten Monaten“, sagt Döring. Die Leergutannahme erhält einen anderen Platz im Markt, genau wie die Poststelle, die zudem einen Lotto-Service bekommt. Die Decken und die gesamte Einrichtung erhalten einen neuen Anstrich.

Umweltfreundliche Technik in den Kühlanlagen

Hinsichtlich der Technik geht Edeka ebenfalls andere Wege. Die Kühlanlagen werden komplett ausgetauscht – inklusive umweltverträglicher Kühlmittel. „Ohnehin wird unser Tiefkühlbereich um 80 Prozent erweitert. Die Nachfrage der Kunden ist so groß“, sagt Döring. Künftig ist eine Wärmerückgewinnung möglich. Die Abwärme kann dann zum Heizen des Marktes genutzt werden. Damit hat Stefan Ladage bereits in Wennigsen gute Erfahrungen gemacht. „Dort haben wir pro Jahr ein Gasverbrauch von drei Kubikmetern. Vorher waren es mehrere 100 Kubikmeter.“

Schnellkassen zur Selbstbedienung

Die Beleuchtung des Marktes stellen Ladage und Döring komplett auf LED-Technik um – sieht besser aus als die Leuchtröhren und spart ebenfalls Geld, meinen die Eigentümer. Eine technische Umstellung gibt es auch an den sieben Kassen: Drei davon sind ab Februar sogenannte Schnellkassen zur Selbstbedienung.

Insgesamt investiert Ladage in die 1600 Quadratmeter große Verkaufsfläche, die sich durch den kleinen Anbau um rund 100 erhöhen wird, rund eine Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl beträgt aktuell 32, soll sich in Kürze auf 44 erhöhen. „Wir müssen ohnehin aufstocken. Es kann sein, dass wir in den nächsten drei Jahren die 50 überschreiten“, kündigt Ladage an.

Datum ist „magisch“

Zunächst steht aber viel Arbeit auf dem Programm – nicht nur für die Bauarbeiter, die im Einsatz sein werden. „Am 7. Februar haben wir noch ganz normal geöffnet. Am Tag danach fangen wir um 6 Uhr an. Dann verteilen wir die frischen Produkte auf unsere anderen Märkte, alle anderen Waren bringen wir nach Lauenau und lagern sie dort zwischen“, sagt Döring. Zur Wiedereröffnung folgt dann der Rückumzug. Ein Datum, das Ladage gut gefällt. „20.02.20 – das hat etwas Magisches, da kann nichts mehr schiefgehen“, sagt der Inhaber und lacht.

130 Jahre Familientradition Im Jahr 1890 eröffnete Ferdinand Ladage in Hessisch Oldendorf einen Lebensmittelladen – damals noch auf 45 Quadratmetern. In nun vierter Generation setzt Stefan Ladage, der Urenkel des Firmengründers, die Kaufmannstradition der Familie fort, die seit 1958 zur Edeka-Genossenschaft gehört. Ladage ist Inhaber der Edeka-Märkte in Ronnenberg, Wennigsen, Gehrden und natürlich in Hessisch Oldendorf. In Kürze kommt noch ein fünfter Standort hinzu: Ladage baut im Hemminger Ortsteil Arnum für mehr als 3,5 Millionen Euro einen neuen Markt an der Göttinger Straße. Die Fertigstellung ist für Ende Mai oder Anfang Juni dieses Jahres geplant. „Und dann brauchen wir vielleicht noch fünf Wochen, bis wir alles eingerichtet haben. Daher rechne ich mit einer Eröffnung im Juni oder Juli“, sagt Stefan Ladage. Seit Oktober 2018 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Edeka Minden eG und folgte in dieser Funktion Ingo Kirchhoff nach. hg

Von Stephan Hartung